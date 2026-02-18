OFICIAL: Christian Martinoli regresa a narrar este emocionante partido para la Jornada 7 del Clausura 2026

Tras dos semanas de estar ausente en las narraciones del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, Christian Martinoli regresa para poder llevarte todas las emociones de dos encuentros de la Jornada 7.

Christian Martinoli vuelve a narrar en la Liga BBVA MX en la Jornada 7 del Clausura 2026

Martinoli regresará a los microfonos para el partido de Puebla vs América de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El encuentro arranca al terminar el Tigres vs Pachuca, siendo el primer encuentro del Viernes Botanero.

El juego del Puebla vs América tendrá una narración y un analisis destacado pues estarán Christian Martinoli, Luis García, Zague y Álvaro López Sordo para poder llevarte todas las emociones.

Puebla vs América

Jornada 7 del Clausura 2026

viernes 20 de febrero a las 21:07 horas tiempo del centro de México

Estadio Cuauhtémoc

No es el unico juego de la Jornada 7 que estará narrando Christian Martinoli pues para el sábado 21 de febrero del 2026, volverá a tomar los microfonos para poder llevar las emociones de un encuentro que promete mucho.

El segundo juego que narrará Martinoli es el Necaxa vs Toluca. El encuentro se disputará el sábado 21 de febrero del 2026 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio Díez. El partido tendrá la narración y el analisis de: Christian Martinoli, Luis García, Zague y Carlos Salgado.

Necaxa vs Toluca

Jornada 7 del Clausura 2026

sábado 21 de febrero del 2026 a las 19:00 horas tiempo del centro de México

Estadio Cuauhtémoc

¿Qué le pasó a Christian Martinoli?

Martinoli encendió diferentes alarmas por ausentarse en ciertos encuentros que transmitió TV Azteca Deportes. Al no estar en la narración del partido, algunos medios empezaron con rumores que después terminó apagando Christian con un video que subió en sus redes sociales.

El propio Christian Martinoli explicó en sus redes sociales que su ausencia fue por un tema de salud que no le permitió estar en ciertos juegos.

"Aqui en casa. Uno ya no se puede enfermar a gusto, porque empiezan a decir cualquier cantidad de humo. Besos y abrazos y arriba el Chorizo Power, dicho sea de paso".