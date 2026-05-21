OFICIAL: Los narradores confirmados en TV Azteca para el Cruz Azul vs Pumas en la final de ida del Clausura 2026

Este jueves 21 de mayo del 2026, se disputa la final de ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre Cruz Azul vs Pumas, encuentro que vas a poder ver TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes con todo el equipo de lujo.

PARTIDAZO por @AztecaSiete 🚂🆚🐾 ARRANCA la GRAN FINAL de la Liga MX... Cruz Azul recibe a Pumas en la ida para conocer al nuevo CAMPEÓN del Clausura 2026.#FinalBotanera⁣

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📅 Jueves 21 de mayo⁣

🕗 7:50 PM

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣

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¿Quién narra la final de ida Cruz Azul vs Pumas del Clausura 2026?

El Cruz Azul vs Pumas, tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano. Todas las emociones y los detalles del primer partido estará con los mejores.

El encuentro arranca en punto de las 20:08 horas tiempo del centro de México pero la transmisión del partido inicia desde las 19:55 horas tiempo del centro de México. Como es costumbre, la final de ida la puedes disfrutar desde cualquier lugar en el que te encuentres con la mejor narración y el mejor análisis.



Cruz Azul vs Pumas

Fecha: jueves 21 de mayo del 2026.

jueves 21 de mayo del 2026. Hora: 20:08 horas tiempo del centro de México.

Dónde ver: por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

Así llegan Cruz Azul y Pumas

Cruz Azul llega a la gran final luego de clasificar en tercer lugar del torneo regular, en Cuartos de Final eliminó al Atlas luego de ganar 4-2 en el marcador global y en Semifinales, vencieron a las Chivas en un marcador global de 4-3. En el juego de ida, terminaron empatando 2-2 y en la vuelta terminaron ganando 2-1 los celestes.

Cruz Azul busca su 10° título de liga. Juega bajo Joel Huiqui que intentarpá hacer historia en el futbol mexicano.

Por su parte, Pumas logró entrar en el primer lugar de la tabla. En Cuartos enfrentó al América y logró avanzar a la siguiente fase luego de empatar 6-6 en el global, avanzando por mejor posición en tabla.

En Semifinales, eliminó a Pachuca al empatar 1-1 en el marcador global que les permitió avanzar por posición en la tabla.