‘Chucky’ Lozano da asistencia en el juego del Napoli ante Frankfurt

Hirving Lozano se encuentra en plan grande. El jugador mexicano, es titular en el encuentro del Napoli frente al Eintracht Frankfurt, partido correspondiente a la Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League y el 'Chuchy' dio la asistencia del primer gol del compromiso.

Al minuto 34, el 'Chucky' tuvo un primer aviso frente al arco defendido por Kevin Trapp, no obstante su disparo fue a la base del poste izquierdo del guardameta de Alemania. Luego de un penalti fallado por Kvaratskhelia, el cual detuvo el guardameta, Hirving Lozano tuvo que aparecer al 40' con un servicio para Victor Osimhen, quien puso el 1-0 en Frankfurt para romper el cero en un encuentro que dominaba el equipo dirigido por Luciano Spalletti.

Para el minuto 41, el delantero mexicano dio otro pase de gol, el cual fue anulado debido a un fuera de juego, por lo que el encuentro al descanso fue de 1-0 para la escuadra de la Serie A.

Estando en el once inicial en el juego de Ida de los Octavos de Final de la Champions League 2022/23, el 'Chucky' ve su decimotercera titularidad en el torneo de la UEFA desde que se encuentra en las filas del equipo de Italia.

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