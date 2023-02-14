Bayern Munich vence al PSG y se lleva la ventaja al Allianz Arena

El Bayern Munich tiene la ventaja en la serie ante PSG. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann regresa al Allianz Arena con el marcador a su favor tras haber vencido 1-0 a la escuadra de Christophe Galtier.

En un encuentro que en el primer tiempo tuvo pocas opciones de peligro, fue hasta la segunda parte que el cuadro de la Bundesliga pudo romper el cero.

De inicio, el PSG mantuvo a Kilian Mbappé en la banca. Liderados por Lionel Messi y Neymar, la escuadra de la Ligue 1 no pudo generar oportunidades ante el arco de Yann Sommer.

Durante el segundo tiempo, los Bávaros se pusieron arriba. Luego de un centro por el sector de la izquierda, Kingsley Coman hizo un remate de volea con el que pudo vencer a Gianluigi Donnarumma, tanto que fue suficiente para aguantar hasta el final a pesar de que el Bayern Munich tuvo más opciones para aumentar la ventaja.

Luego de la victoria en territorio ajeno, el Bayern Munich recibe la vuelta de la serie de Octavos de Final de la Champions League el 8 de marzo.

Minuto a minuto PSG vs Bayern Munich

¡Se acabó el partido!

El Bayern Munich saca la ventaja en el juego de Ida de los Octavos de Final de la Champions League ante el París Saint-Germain.

¡Tarjeta roja para el Bayern Munich!

Pavard se va expulsado tras una falta sobre Lionel Messi al minuto 90.

¡París se pierde el empate!

Centro para Lionel Messi que no logra definir al 84'

¡Anulado!

El VAR señala fuera de juego y es el segundo gol de Mbappé anulado en el partido.

¡Goool del PSG!

Kylian Mbappé pone el empate en el Parque de los Príncipes tras empujar el balón al fondo luego de un contragolpe al 82'.

¡Gol anulado!

Kilyan Mbappé había hecho el 1-1 y el tanto se anula por fuera de juego al 73'

¡Balón al palo!

El Bayern Munich busca aumentar la ventaja al 63' y el balón se estrella en el travesaño.

¡Ingresa Kylian Mbappé!

Tras el gol del Bayern Munich, el entrenador del PSG, ,Christophe Galtier, manda a Kylian Mbappé a la cancha al 56' en busca de igualar el partido.

¡Goooool del Bayern Munich!

Coman abre el marcador al 53' con un remate de volea tras un centro desde el sector de la izquierda. PSG 0-1 Bayern Munich

¡Arranca el segundo tiempo!

Kylian Mbappé ya calienta para ingresar al terreno de juego.

Kylian Mbappé se encuentra en la banca

El delantero de Francia no fue titular en la Ida de los Octavos de Final entre París Saint-Germain y Bayern Munich debido a una molestia muscular.

¡Fin del primer tiempo!

Tiro libre de Lionel Messi que se estrella en la barrera y el silbante marca el final de la primera parte.

¡Una vez más el Bayern Munich!

Disparo de Kimmich que ataja Donnarumma en el fondo al 43'.

¡Se van los primeros 30'!

¡Cerca el Bayern Munich! Remate de cabeza de Choupo-Moting que se va por un lado.

¡Fuerte golpe!

Neymar es derribado fuera del área al minuto 20 pero el silbante no marca falta.

¡Se aproxima el Bayern Munich!

El conjunto de Alemania busca hacer daño por los costados pero el centro no encuentra rematador. Se van 15 minutos y el marcador no se mueve.

Une minute de silence respectée par le Parc des Princes en hommage aux victimes des séismes en Turquie et en Syrie. ❤️💙#PSGFCB pic.twitter.com/AxUM38NBEX — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 14, 2023

¡Arranca el partido!

¡Rueda el balón en el Parque de los Príncipes!

Previa PSG vs Bayern Munich

El PSG recibe al Bayern Munch para disputar el juego de Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League. Con sede en el Parque de los Príncipes, el equipo dirigido por Christophe Galtier encara el compromiso con el recuerdo de la Final de 2020, la cual perdieron ante los Bávaros por marcador de 1-0 en el Estadio da Luz.

Liderado por Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, el París Saint-Germain busca aprovechar el partido ante su gente para sacar ventaja en la serie que se define en el Allianz Arena.

Anteriormente, ambos equipos se han enfrentado en 11 ocasiones. El cuadro de la Ligue 1 tiene ventaja con seis victorias ante cinco del Bayern Munich.

La escudara de la Bundesliga llega al partido luego de haber vencido al Bochum en la Jornada 20 del torneo local. Mientras que el PSG viene de caer ante Mónaco en la Fecha 23 de la Liga de Francia. Ambos equipos lideran sus respectivas competencias.

Jugadores a seguir PSG vs Bayern Munich

Del lado del París Saint-Germain, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar son quienes comandan la ofensiva del conjunto comandado por Christophe Galtier.

Por su parte, el Bayern Munich llega con la baja de Manuel Neuer y Sadio Mané, por lo que el peso del equipo recae en Thomas Müller, Leroy Sané y Alphonso Davies.

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Alineaciones PSG vs Bayern Munich

PSG: Donnarumma, Hakimi, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes, Zalre-Emery, Danilo, Varratti, Soler, Messi y Neymar.

Bayern Munich: Sommer, Paart, De Light, Upamecano, Joao Cancelo, Kimmich, Goretzka, Sané, Coman, Musala y Choupo-Moting.

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