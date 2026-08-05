Esta es la INCREÍBLE cifra negativa con la que Rayados llega a la Leagues Cup 2026

Para muchos clubes, la Leagues Cup ha significado una serie de problemas con los resultados al enfrentarse a los equipos de la MLS como visitantes. Y aunque Monterrey inició de muy buena forma su participación en esta competición, sus duelos más recientes han sido una angustia total. Los Rayados llegan a este torneo de 2026 con 7 juegos consecutivos sin ganar durante los 90 minutos.

¿Chivas tiene prohibido fallar? La Mesa debate la presión sobre el Rebaño

¿Cuándo fue la última vez que Rayados ganó en la Leagues Cup?

El conjunto regiomontano inició su ciclo en este torneo con una excelente presentación en 2023. Sin embargo, después vinieron dos años con resultados más que negativos. Ahora llegan a la edición 2026 con siete encuentros sin ganar en los 90 minutos de tiempo regular. Y sus estadísticas a nivel general son bastante negativas.

Desde el cambio de formato que une a ambas ligas en un torneo total, Rayados jugó un total de 12 duelos. Las cifras lucen muy regulares, aunque la racha actual es la que precisamente les tiene con la necesidad de encontrar un triunfo. En total ganaron 5 partidos, perdieron otros 5 y empataron 2.

La última vez que el equipo del norte ganó en esta competición (vencieron antes a los Red Bulls de Nueva York en penales) sin necesidad de ir a la definición del manchón penal… fue en los cuartos de final de la Leagues Cup 2023. Allí derrotaron 2-3 al LAFC para posteriormente ser eliminados por Nashville en semifinales.

¿Cómo luce la mala racha de Rayados en la Leagues Cup?

Pese a que han sido los únicos mexicanos en llegar a semifinales de este torneo, también saben que 7 juegos consecutivos sin ganar no lucen bien. Justamente su racha inició con la caída en semifinales de 2023 y tiene su última gran derrota en un 0-2 ante Charlotte FC en 2025. Este es el listado completo.