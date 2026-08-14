Estas son las escandalosas cifras de goles de los delanteros de Chivas; no todo es culpa de Milito

Parece un deja vú lo que la afición del Guadalajara está viviendo con su equipo, pues la situación se encuentra muy parecida a lo que vivieron durante el inicio del proceso con Gabriel Milito. El equipo “jugaba bien” pero no encontraba la contundencia ideal frente al arco. Ahora, la crisis se manifiesta con las terribles cifras que manejan los delanteros de Chivas en este inicio de campaña.

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¿Cuántos goles acumulan los delanteros de Chivas?

Cuando la gente habla del Guadalajara, se puede indicar desesperación en muchos de los aficionados por las evidentes faltas de contundencia y generación de oportunidades claras para sus arietes titulares. Y lamentablemente, cuando han tenido jugadas de gol, no han sido lo suficientemente capaces de marcar. Es decir, ninguno de sus arietes ha marcado gol en este segundo semestre de actividades.

Tras las primeras 3 fechas del Apertura 2026 y terminada su participación en Leagues Cup, ni Armando González, ni Ángel Sepúlveda, ni Ricardo Marín han encontrado arco. Por ello, los aficionados entienden que no se trata de malas decisiones técnicas, incluso de un mal desempeño general en cancha. Simplemente no anotan gol los que deben ser sus hombres diferenciales.

Jornada 1 - Perdieron 0-2 ante Toluca - Los 3 delanteros vieron minutos.

Jornada 2 - Ganaron 1-0 sobre Juárez - Armando y Ricardo tuvieron participación.

Jornada 3 - Empate a uno vs Puebla - Los 3 jugaron.

Leagues Cup - Fecha 1 Empate a un gol vs LAFC - Armando y Ricardo jugaron.

Leagues Cup - Fecha 2 Derrota 0-1 ante Dallas F - Los 3 arietes jugaron.

Leagues Cup - Fecha 3 Victoria 1-2 vs Seattle - Ricardo y Hormiga vieron minutos.

¿Quién es el máximo goleador de Chivas en este semestre de 2026?

En ese sentido, los arietes de Chivas han tenido diversas oportunidades en cancha y explícitamente jugadas de gol en sus partidos… pero no han tenido fortuna. Por eso, al momento el máximo goleador del equipo es Roberto Alvarado. He aquí el listado de lo que se ha jugado en este segundo semestre del año.