Gil Mora y Armando González causan revuelo; estarán juntos en este proyecto

El futbol mexicano tiene en Gil Mora y Armando González mucha esperanza futbolística de la nueva generación tras lo visto en el Mundial 2026. Y aunque es prácticamente imposible verles juntos fuera de la selección, una institución educativa presumió las incorporaciones de ambos jóvenes profesionales del futbol. Así se prepararán fuera de las canchas los jugadores de Xolos y Chivas.

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¿Gil Mora y Armando González estudiarán en la misma escuela?

El futbol mexicano quedó bastante conectado con su selección de futbol tras lo ocurrido en la Copa Mundial de la FIFA y dos futbolistas que en general tienen el cariño de la afición son Gil Mora y Armando González, quienes compartirán institución educativa para su preparación profesional. Así lo presumió la Universidad Anáhuac, que recibirá a estos jugadores de futbol.

Gracias a las publicaciones hechas por la institución educativa, la afición se enteró que tanto Gil como la Hormiga iniciarán su carrera universitaria. Ambos trabajarán en la modalidad en línea, dadas sus actividades futbolísticas. En ese sentido, muchos usuarios y medios de comunicación aplaudieron que los jóvenes se preparen fuera de las canchas.

Según lo reportado por la universidad, Gilberto Mora estudiará Administración de Empresas en la licenciatura ofrecida en un plan de estudios que le permite estudiar sin problemas con el lugar de residencia, conociendo que seguramente se irá a Europa en algunos meses. Mientras que Armando Gónzalez escogió la carrera de Deporte y Bienestar, que dura alrededor de 3 años.

¿Gil Mora y Armando González se irán a Europa?

En el caso de Gilberto Mora es un secreto a voces que los Xolos, su familia y su representante tienen todo listo para concretar una venta al estilo sudamericano, pues se irá gracias a una inversión millonaria por una promesa de talla mundial. Incluso, el PSG fue bastante nombrado en días recientes. En el caso de la Hormiga la situación es más complicada, por edad y por desempeño. Se espera que recupere su olfato goleador y que llegue alguna oferta que le convenga a Chivas.