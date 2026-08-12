Atlas le da la vuelta a Cincinnati y se despide de Leagues Cup con una valiosa victoria

El cuadro del Cincinnati y el de Atlas tienen diferentes panoramas, y cada uno con lo que tienen a la mano se enfrentarán en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 este mismo martes 11 de agosto en la cancha del TQL Stadium.

Cincinnati, tiene dos victorias en esta temporada 2026 de Leagues Cup al vencer a Pachuca por 3-1 en su debut y por 2-0 a Pumas en la Jornada 2.

Cincinnati puede calificar a la siguiente fase esta misma noche ante Atlas que ya está eliminado y anhela cerrar con orgullo para luego pensar en Liga MX.

La Academia ahora de Hernán Crespo perdió en la Jornada 1 por 3-1 ante Columbus y en el penúltimo partido fue despachado por Charlotte por marcador de 2-0.

Sigue aquí el MINUTO A MINUTO del partido de Cincinnati vs Atlas