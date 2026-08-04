Cincinnati vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY Martes 4 de agosto, partido de la jornada 1 de la Leagues Cup, marcador online

Los Tuzos del Pachuca hacen su aparición en la Leagues Cup 2026 cuando visiten al FC Cincinnati de la Major League Soccer. El cuadro de Benjamín Mora empezó con el pie derecho el Torneo Apertura 2026 al golear a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario y parecía que todo iba viento en popa, sin embargo, cayeron ante Querétaro y después contra León por lo que un descalabro en suelo internacional podría poner en la cuerda floja al 'Malayo'. En el caso del club estadounidense, son sextos de la Conferencia Este y tratarán de sacar las tres unidades para iniciar con el pie derecho el certamen internacional.

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