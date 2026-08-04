OFICIAL: Cruz Azul tiene BAJA para Leagues Cup 2026 por PROBLEMAS LEGALES

Cruz Azul está por debutar en la Leagues Cup 2026, torneo internacional que enfrenta a todos los equipos de la Liga BBVA MX ante los equipos de la Major League Soccer, es importante mencionar que Cruz Azul logró levantar la copa de este torneo durante su edición del 2019, hoy llega como el vigente campeón de la Liga BBVA MX y como uno de los favoritos para llevarse el campeonato, sin embargo, se acaban de enfrentar con una limitante en su plantilla derivado de un PROBLEMA LEGAL que afrontaría uno de sus jugadores.

¿Qué jugador no podrá viajar con el equipo para esta Fase de Grupos de la Leagues Cup?

Cruz Azul no podrá disponer de una de sus piezas fundamentales en el ataque, Christian Ebere no estará disponible para los partidos de Leagues Cup ya que no han logrado resolver los temas migratorios que afronta derivado de su nacionalidad. Recordando que el delante de La Máquina es de nacionalidad nigeriana y este país tiene algunas restricciones para realizar los trámites que acreditan a una VISA para ingresar a Estados Unidos.

¿Por qué Ebere si pudo jugar ante Toluca en Estados Unidos?

Hace menos de un mes Ebere si pudo viajar con el equipo para enfrenter la Campeones Cup ante el Toluca, incluso para esa fecha tuvo minutos dentro del terreno de juego, esto debido a un permiso que logró tramitar la institución para poder llevar a Ebere con el equipo, sin embargo, no lograron que el permiso se extendiera y de momento se estaría perdiendo la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026.

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