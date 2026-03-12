logo deportes horizontal
¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Cincinnati vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Octavos de Final de Ida en la Concachampions 2026; marcador online

Sigue todas las acciones del juego de Ida entre Cincinnati y Tigres, partido correspondiente a los 8vos de Final de Ida de la Concacaf Champions Cup

Cincinnati vs Tigres, Concachampions 2026

Escrito por: Oscar Rodríguez

Tigres visita a Cincinnati en los 8vos de Final de la Concachampions 2026. La serie entre ambas escuadras se abre en la cancha del TQL Stadium, sede a la que el equipo de la UANL pudo arribar luego de haber tenido problemas para volar de Monterrey a Ohio.

Dirigidos por Guido Pizarro, el cuadro de la Liga BBVA MX encara el partido tras haber vencido a Forge FC en la Primera Ronda del certamen internacional. Por su parte, Cincinnati viene de eliminar a Universidad O&M por un global de 13-0. En sus respectivas competencias locales, Tigres viene de ganarle el Clásico Regio a Monterrey en la Jornada 10. Del otro lado, Cincinnati llega de perder contra Toronto.

