Cinco deportistas que apuntan a triunfar en Los Ángeles 2028
Estos atletas podrían convertirse en protagonistas de la próxima cita olímpica: Los Ángeles 2028. Los 5 deportistas apuntan a ganar en sus disciplinas.
Los Juegos Olímpicos de París 2024 dejaron nuevas figuras consolidadas, récords históricos y talentos jóvenes que ya empiezan a mirar hacia el futuro. Con Los Ángeles 2028 en el horizonte, el deporte mundial comienza a perfilar a los atletas que podrían convertirse en protagonistas absolutos de la próxima cita olímpica.
Entre deportistas que irrumpieron con fuerza y estrellas que siguen ampliando su legado, hay 5 nombres que sobresalen por su rendimiento. Todos ellos llegan con un mismo objetivo: irrumpir California en su mejor versión y pelear por el oro.
Las 5 figuras que podrían brillar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028
- Sky Brown (skateboarding y surf)
La joven británica, con apenas 16 años, ya suma 2 medallas de bronce olímpicas en skateboarding. Tras superar graves lesiones antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, su objetivo es llegar a Los Ángeles como una atleta más fuerte y competir tanto en skate como en surf, con la ilusión de convertirse en campeona olímpica en dos disciplinas.
- Léon Marchand (natación)
El francés fue una de las grandes sensaciones de París tras ganar 4 medallas de oro individuales y romper récords olímpicos en cada prueba. Entrenado por Bob Bowman, ex técnico de Michael Phelps, Marchand apunta a extender su dominio y convertirse en una de las máximas leyendas de la natación mundial.
- Katie Ledecky (natación)
Con 14 medallas olímpicas, es la atleta estadounidense más laureada de la historia. A sus 27 años, ya manifestó su deseo de competir en Los Ángeles 2028, donde podría lograr un hecho inédito: ganar 5 oros consecutivos en los 800 metros libres, una marca nunca antes alcanzada por una mujer.
- Mondo Duplantis (salto con pértiga)
El sueco continúa reescribiendo los límites de su disciplina. Con solo 24 años, ya batió 9 veces el récord mundial y no muestra signos de desaceleración. En Los Ángeles podría buscar su tercer oro olímpico consecutivo y seguir ampliando su leyenda.
- Summer McIntosh (natación)
La canadiense debutó en París con 3 oros y 1 plata, convirtiéndose en la primera persona de su país en lograr 3 títulos olímpicos en unos mismos juegos. Con apenas 18 años, su proyección es enorme y todo indica que será una de las grandes dominadoras de la natación en la próxima década.