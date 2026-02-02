Cinco deportistas que apuntan a triunfar en Los Ángeles 2028

Los Juegos Olímpicos de París 2024 dejaron nuevas figuras consolidadas, récords históricos y talentos jóvenes que ya empiezan a mirar hacia el futuro. Con Los Ángeles 2028 en el horizonte, el deporte mundial comienza a perfilar a los atletas que podrían convertirse en protagonistas absolutos de la próxima cita olímpica.

Atlético Mineiro vs Palmeiras EN VIVO y GRATIS, Jornada 1 del Brasileirao temporada 2026

Entre deportistas que irrumpieron con fuerza y estrellas que siguen ampliando su legado, hay 5 nombres que sobresalen por su rendimiento. Todos ellos llegan con un mismo objetivo: irrumpir California en su mejor versión y pelear por el oro.

Las 5 figuras que podrían brillar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Sky Brown (skateboarding y surf)

La joven británica, con apenas 16 años, ya suma 2 medallas de bronce olímpicas en skateboarding. Tras superar graves lesiones antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, su objetivo es llegar a Los Ángeles como una atleta más fuerte y competir tanto en skate como en surf, con la ilusión de convertirse en campeona olímpica en dos disciplinas.

Léon Marchand (natación)

El francés fue una de las grandes sensaciones de París tras ganar 4 medallas de oro individuales y romper récords olímpicos en cada prueba. Entrenado por Bob Bowman, ex técnico de Michael Phelps, Marchand apunta a extender su dominio y convertirse en una de las máximas leyendas de la natación mundial.

Katie Ledecky (natación)

Con 14 medallas olímpicas, es la atleta estadounidense más laureada de la historia. A sus 27 años, ya manifestó su deseo de competir en Los Ángeles 2028, donde podría lograr un hecho inédito: ganar 5 oros consecutivos en los 800 metros libres, una marca nunca antes alcanzada por una mujer.

Mondo Duplantis (salto con pértiga)

El sueco continúa reescribiendo los límites de su disciplina. Con solo 24 años, ya batió 9 veces el récord mundial y no muestra signos de desaceleración. En Los Ángeles podría buscar su tercer oro olímpico consecutivo y seguir ampliando su leyenda.

Summer McIntosh (natación)

La canadiense debutó en París con 3 oros y 1 plata, convirtiéndose en la primera persona de su país en lograr 3 títulos olímpicos en unos mismos juegos. Con apenas 18 años, su proyección es enorme y todo indica que será una de las grandes dominadoras de la natación en la próxima década.