CONFIRMADO: El Clásico Tapatío se jugará el lunes en este horario

Las Chivas no buscarán quien se las hizo, sino quien se las pague, luego de haber perdido el invicto en el Clausura 2026 al caer este lunes 9 de febrero ante los Pumas en duelo de la Jornada 8 de la Liga BBVA MX Femenil y su próximo enfrentamiento será el Clásico Tapatío ante las Rojinegras del Atlas en donde tratarán de recuperar la senda del triunfo.

Te puede interesar: Pumas acaba con el invicto de Chivas y le propina su primera derrota del Clausura 2026

RESUMEN: Toluca vs Cruz Azul | J5 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Clásico Tapatío Femenil se jugará el lunes 16 de febrero

El siguiente partido del Guadalajara Femenil será ante el Atlas en la cancha del Estadio Akron y el partido está programado para disputarse el próximo lunes 16 de febrero en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México en compromiso de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil.

Chivas y Atlas atraviesan realidades diametralmente opuestas y es que mientras el Guadalajara pelea por los primeros lugares de la tabla y antes de enfrentarse a Pumas completaba una racha de ocho juegos sin derrota.

Chivas y Atlas en el Apertura 2025|Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris

Por su parte, las Rojinegras son 13 en la clasificación y solo han ganado un enfrentamiento, precisamente ante las Universitarias que le arrebataron el invicto a su acérrimo rival.

El panorama luce aun más complicado para el Atlas ya que no derrotan a Chivas en calidad de visitante desde el 11 de octubre del 2020 cuando vencieron a las Rojiblancas por 3-0.

Clásico Tapatío



Chivas vs Atlas

Estadio Akron

Fecha: Lunes 16 de febrero

Hora: 19:00 horas

Te puede interesar: América vence a Cruz Azul en la Jornada 8 del Clausura 2026 de a Liga BBVA MX Femenil