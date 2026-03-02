Jugó en Europa, se lastimó la rodilla y el equipo la abandonó a su suerte

Llegar a Europa es uno de los grandes objetivos de los futbolistas, pero para esta mexicana se convirtió en una auténtica pesadilla. En búsqueda de retos profesionales y personales de alto calibre, viajó a Albania con la intención de jugar torneos internacionales, sin embargo se lastimó la rodilla y el club la abandonó a su suerte. No le pagaron salarios de 3 meses y no le quisieron operar.

¿Por qué su ex club abandonó a Claudia Cid a su suerte?

La futbolista mexicana emigró al viejo continente a un club de Albania llamado Vllaznia, esto con la intención de codearse con el futbol de aquellos lugares y competir en torneos de corte internacional. Sin embargo el trato que recibió tras lastimarse la rodilla el 4 de diciembre, literalmente fue de una institución de tercera categoría.

Claudio contó a un medio de circulación nacional que el equipo no quiso pagarle absolutamente nada de sus ámbitos médicos y le indicó en todo momento que su lesión era algo leve. “Pedí resonancias, pedí valoraciones, pedí atención antes de regresar a México… y simplemente no me hicieron caso. Se limitaron a decir que el doctor aseguraba que yo estaba bien, cuando yo sentía claramente que algo no estaba bien en mi rodilla”.

Y por si la negativa de brindarle apoyo médico no era suficiente calamidad, la jugadora de 28 años no recibió el salario que le correspondía en los meses recientes. “No me pagaron los meses de noviembre, diciembre y enero, tampoco el vuelo de regreso, y todos esos gastos los absorbí yo”.

¿Cómo va el caso contra el club que abandonó a Claudia Cid?

Entre las publicaciones emitidas en sus redes sociales, la defensa compartió que aunque desde el principio recibió asesoría legal y que también lo comunicaron a la FIFA, su rodilla requiere de operación del ligamento cruzado y el menisco. Ante eso está organizando una rifa para recaudar dinero y poder intervenirse lo antes posible.

Incluso, se dio el tiempo para elogiar a la Liga BBVA MX Femenil, que internacionalmente ha avanzado al contrario de otros sitios a nivel mundial. “En México la liga ha evolucionado muchísimo y estamos en una etapa muy positiva, pero en otros lugares las oportunidades para las mujeres siguen siendo limitadas y el trato no siempre es el que una deportista profesional merece… Eso es algo que se tiene que visibilizar”.