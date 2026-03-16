Clausura 2026: ¿Qué equipos estarían en liguilla según su valor comercial?
Rayados de Monterrey es uno de los ocho clubes más valiosos del futbol mexicano, pero es el único equipo al momento que está fuera de zona de liguilla.
La jornada 11 del Torneo Clausura 2026 culminó y tenemos un gran sorpresa monetariamente hablando; la presencia del Atlas de Guadalajara en los primeros ochos lugares de la clasificación general. El equipo comandado por Diego Cocca no está entre las primeras ocho plantillas más valiosas de todo el balompié nacional y aún así, se ha encargado de 'quitarle' ese puesto a los Rayados de Monterrey.
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De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, el Club América es el cuadro más valioso de la Liga MX, seguido del actual monarca del futbol mexicano; los Diablos Rojos del Toluca. Cruz Azul, Pachuca, Tigres UANL, Rayados de Monterrey, Pumas y las Chivas del Guadalajara completan a las ocho plantillas más caras de nuestro futbol. Con ello, la Pandilla es es único equipo que no está en los primeros ocho lugares de la clasificación general, ese lugar lo tienen los Rojinegros, cuadro que ha sorprendido de grata manera con sus cinco victorias en este semestre.
Tabla Clausura 2026 al momento
- Cruz Azul - 26 puntos
- Deportivo Toluca - 25 puntos
- Chivas del Guadalajara - 24 puntos
- Pachuca - 21 puntos
- Pumas UNAM - 20 puntos
- Tigres UANL - 17 puntos
- Club América - 17 puntos
- Atlas de Guadalajara - 17 puntos
Tabla de valores de plantilla Liga MX
- Club América - 98.2 millones de euros
- Deportivo Toluca - 82.7 mde
- Cruz Azul - 72 mde
- Tigres UANL - 68 mde
- Chivas del Guadalajara - 67 mde
- Rayados de Monterrey - 60 mde
- Pachuca - 47 mde
- Pumas UNAM - 43 mde
15. Atlas del Guadalajara - 26 mde
Cabe destacar que, el noveno lugar en la lista de valores de Transfermarkt se encuentran los Xolos de Tijuana, el cuadro bajacaliforniano tiene un costo de 42.8 millones de euros y de momento es décimo lugar de la clasificación general del Clausura 2026 con 12 unidades conseguidas.