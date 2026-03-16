Clausura 2026: ¿Qué equipos estarían en liguilla según su valor comercial?

La jornada 11 del Torneo Clausura 2026 culminó y tenemos un gran sorpresa monetariamente hablando; la presencia del Atlas de Guadalajara en los primeros ochos lugares de la clasificación general. El equipo comandado por Diego Cocca no está entre las primeras ocho plantillas más valiosas de todo el balompié nacional y aún así, se ha encargado de 'quitarle' ese puesto a los Rayados de Monterrey.

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De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, el Club América es el cuadro más valioso de la Liga MX, seguido del actual monarca del futbol mexicano; los Diablos Rojos del Toluca. Cruz Azul, Pachuca, Tigres UANL, Rayados de Monterrey, Pumas y las Chivas del Guadalajara completan a las ocho plantillas más caras de nuestro futbol. Con ello, la Pandilla es es único equipo que no está en los primeros ocho lugares de la clasificación general, ese lugar lo tienen los Rojinegros, cuadro que ha sorprendido de grata manera con sus cinco victorias en este semestre.

Tabla Clausura 2026 al momento

Cruz Azul - 26 puntos Deportivo Toluca - 25 puntos Chivas del Guadalajara - 24 puntos Pachuca - 21 puntos Pumas UNAM - 20 puntos Tigres UANL - 17 puntos Club América - 17 puntos Atlas de Guadalajara - 17 puntos

Tabla de valores de plantilla Liga MX

Club América - 98.2 millones de euros Deportivo Toluca - 82.7 mde Cruz Azul - 72 mde Tigres UANL - 68 mde Chivas del Guadalajara - 67 mde Rayados de Monterrey - 60 mde Pachuca - 47 mde Pumas UNAM - 43 mde

15. Atlas del Guadalajara - 26 mde

Cabe destacar que, el noveno lugar en la lista de valores de Transfermarkt se encuentran los Xolos de Tijuana, el cuadro bajacaliforniano tiene un costo de 42.8 millones de euros y de momento es décimo lugar de la clasificación general del Clausura 2026 con 12 unidades conseguidas.