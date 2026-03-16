Ya se sabe quién sería el reemplazo de Marcel Ruiz en la Selección Mexicana

Marcel Ruiz fue una de las bajas más sensibles que padeció la Selección Mexicana a menos de tres meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El mediocampista de Toluca sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior en su rodilla, por lo que estará largos meses fuera de las canchas. En este contexto, Javier Aguirre ya tendría decidido su reemplazo.

Distintos reportes afirman que Obed Vargas será convocado a la Selección Mexicana para la fecha FIFA de marzo luego de haber llegado a España. El mediocampista del Atlético Madrid se ganó un lugar en la lista y todo parece indicar que también estará dentro de la Copa del Mundo con el equipo nacional.

Obed Vargas será convocado a la Selección Mexicana|Reuters

En este contexto, Vargas apunta a ser el compañero de Álvaro Fidalgo en el centro del campo de México a partir de los próximos partidos. De acuerdo a la información, es un hecho que el joven de 20 años sumará minutos en los juegos amistosos ante Portugal y Bélgica que se jugarán el 28 y 31 de marzo respectivamente.

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Obed Vargas tuvo su primera titularidad en España

Luego de haber jugado varios años para Seattle Sounders, el joven mexicano abandonó la MLS para tener su primera experiencia en Europa y fichó por Atlético Madrid. Este pasado sábado 14 de marzo tuvo su primera titularidad en el conjunto Colchonero, en la victoria por 1-0 ante Getafe correspondiente a la jornada 28 de LaLiga.

Vargas tuvo una discreta actuación en el conjunto local, pero respondió a la exigencia en un partido que fue muy disputado. Recibió una tarjeta amarilla en el minuto 68 por juego peligroso y fue reemplazado en el 73 por Marcos Llorente.

Tras la victoria en el Estadio Metropolitano, Obed celebró que fue “un sueño hecho realidad”, ya que esperaba con ansias su primera titularidad tras haber firmado contrato el pasado 2 de febrero de 2026.

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Diego Simeone elogia a Obed Vargas

Diego Simeone, entrenador del conjunto español, le dedicó unas palabras en conferencia de prensa una vez finalizado el duelo: “Jugó muy bien, se adaptó y cumplió con el trabajo que necesitaba el equipo”. Solamente necesita adaptarse al ritmo del futbol europeo para poder completar los partidos.

Ahora, el ‘Vasco’ Aguirre ya confirmó la participación de Vargas en la Selección Mexicana, donde tendrá la oportunidad de ganarse la titularidad junto a Fidalgo en la medular del equipo nacional.

