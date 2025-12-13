El Clausura 2026 sería su último torneo: el jugador de América que se juega el contrato para seguir en la Liga BBVA MX

El Club América atraviesa un proceso de reestructuración tras el duro revés sufrido en el Apertura 2025, donde quedó eliminado en los cuartos de final frente a Rayados. Ese golpe obligó a la directiva, encabezada por Santiago Baños, a revisar línea por línea el rendimiento del plantel.

Esta revisión es crucial para encarar el Clausura 2026 . En medio de ese análisis, uno de los nombres que más dudas genera es el del colombiano Cristian Borja. Este es el tiempo que le podría quedar al defensor de 32 años dentro del plantel azulcrema.

¿Hasta cuándo tiene contrato en América el futbolista Cristian Borja?

El jugador nacido en Cali, Colombia, tiene su contrato vigente hasta el verano de 2026. Por este motivo, afrontará un semestre decisivo para definir si continúa o no en el club.

Sin embargo, por edad y proyección, su permanencia más allá del próximo torneo luce cada vez más complicada. Por eso el Torneo Clausura 2026 podría ser su último campeonato con la camiseta azulcrema.

¿Cristian Borja seguirá en Club América en 2026?

Las Águilas buscan renovar ciertas zonas del campo y rejuvenecer posiciones clave, por lo que el perfil del colombiano puede no encajar en la estrategia proyectada para la siguiente etapa del equipo en 2026. Borja cumplirá 33 años en febrero y es considerado un elemento veterano dentro del plantel.

Sin embargo, el futbolista ha mostrado profesionalismo y condiciones físicas competitivas. Pero la directiva no ve viable una renovación a largo plazo. Por eso la balanza se estaría inclinando hacia una salida prácticamente inevitable.

¿Cuál es el valor de Cristian Borja en el mercado de futbolistas?

Para tomar cualquier decisión, Club América debe considerar que Cristian Borja tiene un valor de mercado estimado en 1.8 millones de euros. Desde esa perspectiva, una eventual renovación solo tendría sentido si el club planea venderlo en el corto plazo para evitar perder la inversión realizada en su fichaje.

Sin embargo, esa posibilidad también enfrenta obstáculos. Todo apunta a que el Clausura 2026 será el torneo que marcará el final del ciclo del jugador colombiano en Coapa.