Revelan la FUERTE sanción contra el Estadio de Independiente tras la trifulca en Copa Sudamericana

Pasan los días y la Conmebol no ha dado una resolución tras uno de los episodios más violentos en la historia del futbol sudamericano. Luego de la brutal golpiza entre seguidores de Independiente y la Universidad de Chile, ya se dio a conocer la primera sanción en contra de El Rojo,

¿Cómo sancionaron a Independiente?

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, el equipo de Avellaneda dio a conocer que el Estadio Libertadores de América ha sido suspendido de cara al juego ante Platense, compromiso correspondiente a la Fecha 6 de la Segunda Fase de competencia.

El Club Atlético Independiente informa que, ante una medida cautelar emitida por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se ha dispuesto la clausura y suspensión preventiva del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini para disputar con público el encuentro… pic.twitter.com/08XCUPiWX2 — C. A. Independiente (@Independiente) August 22, 2025

“El Club Atlético Independiente informa que, ante una medida cautelar emitida por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se ha dispuesto la clausura y suspensión preventiva del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini para disputar con público el encuentro del próximo domingo frente a Platense.

“Nuestro Departamento de Legales se encuentra en este momento trabajando en la presentación de un recurso en carácter de urgencia para que el juez interviniente reconsidere dicha medida, con el objetivo de garantizar el derecho de nuestras socias, socios e hinchas a alentar a Independiente en nuestro estadio . El Club continuará informando de manera oficial las novedades de la causa, siempre con el compromiso de defender los intereses de nuestra institución y de nuestra gente”, se lee en las redes sociales de Independiente.

De momento, la Confederación Sudamericana de Futbol no ha dado la resolución tras la cancelación del juego de octavos de final entre El Rojo y la U. de Chile, mismo que fue cancelado por los altercados en la tribuna de Avellaneda.

