OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX anuncia nuevo DT en el Apertura 2025

El Club Puebla tiene nuevo entrenador. Luego de que el conjunto de ‘La Franja’ quedara eliminado de la Leagues Cup 2025 a manos de Seattle Sounders en la instancia de Cuartos de Final, el conjunto de la Liga BBVA MX dio a conocer a su nuevo estratega para el resto del Torneo Apertura 2025.

Mediante redes sociales, la escuadra de los ‘Camoteros’ le dio la bienvenida a Hernán Cristante, quien se vincula al banquillo del Puebla luego de la salida de Pablo Guede.

“El Club Puebla informa que Hernán Cristante asumirá a partir de esta fecha la Dirección Técnica de nuestro primer equipo varonil. Como jugador, Hernán fue multi campeón con el Club Deportivo Toluca con el que consiguió 5 títulos de liga, consolidándose como uno de los mejores futbolistas extranjeros que han llegado a nuestro país”, se lee en el comunicado.

Números de Hernán Cristante como DT

Como entrenador, Hernán Cristante ha pasado por los banquillos de Toluca, Querétaro y FC Juárez. Al frente de los ‘Diablos Rojos’ el estratega tuvo un registro de 174 partidos dirigidos en dos etapas, dejando una marca de 76 victorias, 40 empates y 58 derrotas al frente del cuadro Escarlata.

Por otra parte, como DT de los ‘Gallos Blancos’ el entrenador argentino tuvo un saldo de 13 juegos al mando registrando tres triunfos, seis juegos igualados y cuatro partidos perdidos.

En su experiencia más reciente como estratega en la Liga BBVA MX, Hernán Cristante estuvo al frente de los Bravos a lo largo de 31 compromisos con una marca de 7 victorias, 11 empates y 13 derrotas.

Cristante toma las riendas del Club Puebla de cara a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025. De momento, ‘La Franja’ se ubica en el lugar 17 de la tabla general con tres puntos, resultado de una victoria y cuatro derrotas en la presente campaña. En la Fecha 6, el conjunto Camotero se mide a Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, partido a disputarse el domingo 24 de agosto en punto de las 17:00 horas, tiempo de la CDMX.

