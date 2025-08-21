OFICIAL: Semifinales definidas en la Leagues Cup 2025

Han quedado definidos los cruces de semifinales de la Leagues Cup 2025. Luego de la pausa tras la Primera Etapa de competencia, se llevaron a cabo los cuartos de final y los equipos de la Major League Soccer dominaron ante las escuadras de la Liga BBVA MX.

En primera instancia, el Inter de Miami obtuvo el pase a la siguiente ronda tras vencer a Tigres por marcador de 2-1 en la cancha del Chase Stadium, partido que definieron con un doblete de Luis Suárez haciendo los dos goles desde la vía del penalti. Posteriormente, Orlando City hizo lo propio ante Toluca y se consiguieron del boleto a la antesala de la Gran Final tras ganar en la tanda de penales por 6-5 luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario.

Por su parte, Seattle Sounders y Puebla tampoco rompieron el cero tras los 90 minutos y en la ronda de penales, la escuadra de Washington vio la victoria por 4-3.

Finalmente, Pachuca fue eliminado por Los Angeles Galaxy. El conjunto dirigido por Jaime Lozano no pudo ante la escuadra de la MLS en un partido que los ‘Tuzos’ terminaron perdiendo por marcador de 2-1 en el Dignity Health Sports Park.

Con horarios por definir, los partidos de semifinales se disputarían el miércoles 27 de agosto de acuerdo al sitio oficial de la Leagues Cup.

Semifinales de la Leagues Cup 2025

Inter Miami vs Orlando City - 27 de agosto.

Seattle Sounders vs LA Galaxy - 27 de agosto.

