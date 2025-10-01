Club América se juega el liderato HOY martes 30 de septiembre en el Estadio Azulcrema

Gran partido en el Estadio Azulcrema correspondiente a la jornada 4 de la Concacaf W Champions League, las Águilas del América se jugarán el liderato del Grupo A contra el Orlando Pride en un duelo vital para ambas instituciones. De momento, el club capitalino es líder del sector con siete puntos en tres partidos jugados pero las estadounidenses tienen seis unidades con un partido menos disputado.

Hoy martes 30 de septiembre en punto de las 7:00 pm se jugará el cotejo entre dos de las grandes favoritas para llevarse el prestigioso título de la zona. El Club América tendrá que usar la localía a su favor y sacar las tres unidades que prácticamente sellarían su pase a la siguiente ronda. De concretar las tres unidades, llegarían los 10 puntos y ni el mismo Orlando Pride ni las Tuzas del Pachuca las alcanzarían en la cima de la clasificación.

El otro escenario

Por otro lado, Orlando Pride tendría el destino en sus manos si logra sacar puntos en su visita al Estadio Azulcrema. Las estadounidenses llegarían a los siete puntos en caso de empatar hoy ante las Águilas y definirían su pase en el último juego cuando reciban a las Tuzas en Orlando. En un caso mucho más positivo, una supuesta victoria de Orlando dejaría con siete puntos al América, sin juegos por disputar y con el club norteamericano con la posibilidad de irse perfecto si también sacan el triunfo contra Pachuca.

Por eso mismo, el partido de hoy 30 de septiembre es fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en busca del título femenil continental. Tanto las pupilas de Ángel Villacampa como las de Seb Hines se jugarán en 90 minutos su Concacaf W CHampions League.