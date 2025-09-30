ÚLTIMA HORA: La SANCIÓN a Efraín Juárez con Pumas tras ser EXPULSADO del Clásico Capitalino ante América

Ya hay castigo para Efraín Juárez. Luego de ser expulsado en el Clásico Capitalino, América vs Pumas, el entrenador del Club Universidad Nacional ha recibido una sanción ejemplar tras haber insultado a los árbitros del encuentro en el Estadio Ciudad de los Deportes, cancha en la que el cuadro del Pedregal fue derrotado por marcador de 4-1 en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Mediante el sitio oficial de la FMF, la Comisión Disciplinaria dio a conocer las sanciones de la Fecha 11, en las que destaca la tarjeta roja a Efraín Juárez, misma que fue castigada con dos partidos de suspensión para el estratega el cuadro de la UNAM, por lo que el DT se va a perder los partidos de las Jornada 12 y 13, ante Chivas y Monterrey respectivamente.

“Causal 9: Emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante. (Expulsión)", señala la Comisión Disciplinaria.

Números de Efraín Juárez como DT de Pumas

Desde su llegada al banquillo de Pumas, Efraín Juárez tiene un registro de 28 partidos dirigidos con marca de 10 victorias, 8 empates y 10 derrotas, En la presente campaña de la Liga BBVA MX, el entrenador mexicano tiene al Club Universidad Nacional en el lugar 10 de la tabla general, resultado de tres triunfos, cuatro juegos igualados y cuatro partidos perdidos.

El encuentro de Pumas vs Chivas se va a disputar el domingo 5 de octubre en punto de las 19:00 horas, juego a llevarse a cabo en el Estadio Olímpico Universitario. Posteriormente, el compromiso de la Fecha 13 ante Rayados se tiene programado para jugarse el 18 de octubre en el Estadio BBVA, en ambos partidos, Efraín Juárez tendrá que estar en un palco debido a su expulsión.