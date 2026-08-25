Club América sufre una baja en pleno Apertura 2026: se va a este equipo  

Club América está ubicado entre los mejores equipos femeniles del mundo, según un prestigioso ranking oficial. Mientras que el conjunto varonil marcha como líder del Apertura 2026 y peleará por el título de la Leagues Cup. Sin embargo, la plantilla sufre una baja en pleno torneo, ya que uno de sus jugadores se marcha a un rival de la Liga BBVA MX.

De acuerdo con César Luis Merlo, Esteban Lozano es nuevo jugador de Santos Laguna, club al que llega en calidad de préstamo por 6 meses. No obstante, el delantero tiene en su contrato una opción de compra en caso de llenarle el ojo a los Guerreros, que sufrieron recientemente un descalabro contra Puebla.

Esteban Lozano es nuevo jugador de Santos Laguna, club al que llega en calidad de préstamo por 6 meses.|@estebanlozs

Las directivas de ambos clubes ya tienen cerrado el trato; ya solo falta que el conjunto de Torreón haga oficial la llegada del jugador de 23 años, quien reemplazará a Lucas Di Yorio.

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La baja de Santos en pleno Apertura 2026

Santos Laguna confirmó el 12 de agosto en sus redes sociales que Lucas Di Yorio es baja del club por 3 meses, por lo que se perderá el resto del Apertura 2026. Lo anterior, ya que sufrió una fuerte entrada en la Leagues Cup que le causó una lesión en la tibia.

"Durante el partido contra el Chicago Fire FC, correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, el jugador Lucas Di Yorio sufrió una lesión en la tibia tras una dura entrada de un jugador rival. El tiempo estimado de recuperación será de al menos tres meses, sujeto a su evolución y evaluación médica", informaron los Guerreros en sus redes sociales.

https://x.com/CLMerlo/status/2092106746701509062?s=20

¿Quién es Esteban Lozano, baja del América?

Lozano es un canterano del conjunto de Coapa, que ha tenido experiencia en el futbol europeo al jugar para el Sporting de España. El delantero se incorporó para este torneo al equipo, luego de permanecer un año prestado en el Puebla. No obstante, nuevamente saldrá de la institución para que agarre ritmo en la Primera División.