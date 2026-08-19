El alto precio que deberá pagar Edson Álvarez para fichar por la Real Sociedad y dejar Segunda División

El futuro de Edson Álvarez está cada vez más lejos de Inglaterra. A pesar de que en un principio se especuló con que el mediocampista jugaría toda la temporada en el West Ham, en estos últimos días se dio a conocer su postura. El jugador de la Selección Mexicana no tendría intenciones de jugar en la Segunda División inglesa para permanecer en la élite del futbol europeo.

En este contexto, Real Sociedad apareció como el destino más probable del ‘Machín’, equipo que milita en la Primera División de España. Incluso ya tendría una oferta sobre la mesa, la misma que le impidió ser convocado para disputar la primera jornada de la EFL Championship con los Hammers. Sin embargo, Álvarez debería dejar atrás una buena parte de sus ingresos para poder seguir jugando en el más alto nivel.

Edson Álvarez deberá reducir su salario para jugar en España

De acuerdo con la información que comparte el periodista Matteo Moretto, ya existirían negociaciones entre Edson y la directiva del conjunto vasco. La misma fuente señala que el futbolista mexicano de 28 años deberá reducir sus pretensiones salariales para poder facilitar la operación y así llegar a LaLiga. De esta manera, Edson dejaría atrás un millonario sueldo para evitar jugar en Segunda División.

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Por otro lado, el mediocampista ya habría tenido conversaciones con la directiva del club inglés para abandonar la institución. La intención de Álvarez es llegar a la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, sitio que cree adecuado para encontrar la continuidad que no tuvo durante su préstamo en el Fenerbahçe y para continuar compitiendo en una de las principales ligas de Europa.

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Cuál es el salario de Edson Álvarez en West Ham

Según la información que comparte el sitio especializado Capology, el ‘Machín’ recibe un total de 8 millones de dólares, incluidos bonos, por temporada jugando para el West Ham. El mexicano se ubica entre los cinco salarios más elevados de toda la plantilla de los Hammers, monto que se verá considerablemente afectado si decide fichar por la Real Sociedad.

Para dar contexto, la misma fuente señala que solo un futbolista del conjunto español gana más de 8 millones de dólares por temporada. Se trata de Mikel Oyarzabal, seleccionado español y que ha jugado toda su vida en la Real Sociedad desde su debut en el año 2015, que recibe 9 millones al año.

Según la escala salarial del equipo vasco, Edson Álvarez podría recibir como máximo unos 6 millones de dólares al año, mientras que en el peor de los casos, sus ingresos podrían verse reducidos hasta los 4,5 millones de dólares por temporada. Si bien son números elevados, están lejos de su nómina actual en Inglaterra.