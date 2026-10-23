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¿Santiago Baños abandona el barco? Lo que se sabe de su presunta salida del Club América

Crecen los rumores de que el presidente deportivo del América podría salir en los próximos meses

¿Santiago Baños abandona el barco? Lo que se sabe de su presunta salida del Club América

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como hace unos meses se rumoreaba una salida de Santiago Baños, su continuidad en el Club América vuelve a estar bajo la lupa. Ahora crecen los rumores de que el presidente deportivo podría dejar su cargo en diciembre, aunque su futuro dependería de los resultados del equipo en el Apertura 2026 y de la decisión de la directiva.

Mientras Guillermo Almada habló de las exigencias del América, al colocar al equipo en la cima de la tabla general, Baños enfrenta un escenario decisivo para su futuro. Las Águilas llegan a la recta final de la fase regular con aspiraciones al título, mientras crecen las versiones sobre una posible reestructuración en la dirigencia azulcrema.

SANTIAGO BAÑOS.jpg

Lo que se sabe de la posible salida de Santiago Baños del América

Santiago Baños podría concluir su etapa en Coapa si el América no conquista el Apertura 2026, según distintos reportes. Pues Ferran Reverter, director general de Controladora Deportiva Águilas, habría buscado desde un principio su reemplazo, pero Emilio Azcárraga pidió darle una última oportunidad para demostrar su capacidad.

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La continuidad del presidente deportivo dependería, por tanto, de los resultados del equipo y de la evaluación de la directiva. Ganar el campeonato sería el principal argumento para sostenerlo en el puesto, especialmente si los refuerzos incorporados durante el último mercado tienen un papel importante en la conquista del título.

santiago baños america refuerzos

Mientras se critica a Baños, América brilla en el Apertura 2026

En el terreno de juego, el América atraviesa un buen momento en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Después de la Jornada 13, el conjunto azulcrema es el líder con 27 puntos en 12 partidos, 4 unidades por encima del Guadalajara.

En su presentación más reciente, las Águilas golearon 5-2 al Atlas en el Estadio Jalisco, con anotaciones de Miguel Borja, Erick Sánchez, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Kevin Álvarez. Borja, además, registra 5 goles en sus primeros 5 partidos con el club.

El Club América busca blindar a 3 estrellas tras renovarle a Brian Rodríguez

El calendario será exigente para los de Coapa, que enfrentarán a Pachuca el 25 de octubre, recibirán a Tijuana el 28 en el partido pendiente de la Jornada 7 y jugarán contra Toluca el 31. Estos compromisos serán importantes para mantener el liderato y llegar en buena posición a la Liguilla. Además, los resultados podrían influir en la continuidad de Baños en el América.

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