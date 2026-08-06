¿Cuáles son los números de Jáminton Campaz, posible fichaje bomba del América para el AP2026?

El Club América está muy cerca de confirmar su tercer fichaje de cara al resto del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Se trata de Jáminton Campaz, futbolista colombiano que forma parte de la Liga Argentina y que se ha vuelto el deseo del entrenador Guillermo Almada.

Colectivamente, al América no le alcanza

Jáminton Campaz es uno de los elementos más interesantes de la primera división argentina gracias a su desequilibrio y, de hecho, formó parte de la última Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección de Colombia, misma con la que logró un gol. Ahora bien, ¿cuáles son sus números a nivel clubes?

Estos son los números de Jáminton Campaz, posible fichaje del Club América

Nacido el 24 de mayo del 2000, Jáminton Campaz es un jugador colombiano de 26 años de edad que forma parte de la plantilla del Rosario Central de Argentina y que, además de jugar como extremo por ambas bandas, también puede hacerlo como centro delantero o atrás del atacante.

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A lo largo de su trayectoria, Campaz ha tenido la oportunidad de defender los colores de equipos como el Deportes Tolima, el Gremio y el Rosario Central, por lo que ha disputado minutos en tres de las Ligas más importantes que existen en Sudamérica, generando así mucha experiencia en el campo.

Es así como, a nivel clubes, y con 26 años, Campaz puede presumir disputar un total de 289 compromisos en estos tres países, sumando alrededor de 19,000 minutos de acuerdo con Transfermarkt. En este periodo, el colombiano se ha hecho presente con 49 goles y 32 asistencias.

¿A quién llegaría a sustituir Campaz en el América?

Si se concreta la llegada del extremo colombiano al América para el resto del Apertura 2026, todo haría indicar que el elemento que podría decirle adiós al conjunto azulcrema sería nada más y nada menos que Brian Rodríguez, uruguayo que es pretendido por el Cruzeiro de Brasil. No obstante, la operación entre ambas directivas no es sencilla.

