Club de la Liga MX tendría en la mira a Anselmi y a Larcamón

El Atlético de San Luis estaría en la búsqueda de nuevo director técnico para el siguiente semestre y tendría en la mira a dos 'viejos conocidos' del futbol mexicano; Martin Anselmi y Nicolás Larcamón. El cuadro rojiblanco despidió al español Guillermo Abascal y confió en Raúl Chabrand como estratega interino para concluir las jornadas finales del Torneo Clausura 2026.

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Ya sin boleto de liguilla, la directiva del club potosino cerraría filas y estaría dispuesto a traer a un estratega de renombre para la segunda mitada del año. Según información del Excélsior, Martin Anselmi y Nicolás Larcamón estarían en la carpeta del Atlético San Luis para tomar las riendas del club tras no poder clasificar a la fase final en el presente semestre a pesar de tener en sus filas a Joao Pedro, campeón goleador nuevamente del futbol mexicano.

Ambos con pasado celeste

Cabe destacar que, tanto Anselmi como Larcamón fueron estrategas de Cruz Azul, aunque ambos tuvieron salidas muy repentinas del equipo de La Noria. De momento, ninguno tiene equipo y por ello sería más fácil la negociación ya que son agentes libres. La misma fuente señala que Larcamón parte como favorito de la directiva potosina por su relación con la gente del club, aunque, Anselmi también gusta por su estilo de juego, sin embargo, su salario sería un impedimento para su contratación.

Finalmente, también se habló de una posible continuidad del proyecto de Chabrand en el equipo ya que se le vio mejor cara al cuadro en las jornadas finales del Torneo Clausura 2026.