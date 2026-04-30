DT de club de la Liga MX descarta a Chicharito para el Apertura 2026

Javier Hernández y su posible llegada a los Potros de Hierro del Atlante es una noticia que podemos ir descartando. Miguel Herrera, director técnico del cuadro azulgrana reiteró que aún no tienen sobre la mesa a futbolistas para fichar de cara al siguiente semestre y confirmó que ese tema se verá más adelante.

En charla con Claro Sports, el 'Piojo' habló sobre el rumor que ponía a Chicharito como nuevo delantero del Atlante: “Apenas empezamos a ver de los del plantel actual del Atlante a quiénes veremos para saber si se quedan. No hemos platicado de refuerzos. Son mentiras, sacan cosas para ver quién le atina, pero no hay nada de algún jugador. Lo del Chicharito no está en la mesa, ni él ni algún otro jugador”., comentó Herrera.

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Además, acotó sobre el tema de tener a Federico Villar en su cuerpo de trabajo: “Hay muchos rumores y yo apenas me senté ayer (martes) a finiquitar las pláticas. No hemos hablado de plantel. El lunes, que tuvimos la primera plática formal para oficializar los temas del contrato, hablamos de mis auxiliares, el caso de la posible llegada de Federico Vilar, pero ni siquiera hemos hablado de jugadores”, destacó el estratega mexicano.

CH14 descarta retiro

En sus redes sociales personales, el ex futbolista del Manchester United subió un vídeo en el que expresa que aún no dejara las canchas de futbol. Con ello, se avivó el rumor de que podría seguir con su carrera profesional en el futbol mexicano con la playera del Atlante en el Apertura 2026.

Finalmente, cualquier club que quiera hacerse de los servicios de CH14 solo tendrá que arreglar con él su contrato, debido a que es agente libre tras su salida de las Chivas del Guadalajara.