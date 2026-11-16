¿Cuándo fue la última vez que los Rayados no clasificaron a la liguilla?

Dadas las grandes inversiones que se realizan torneo tras torneo, la exigencia hacia los Rayados de Monterrey se hace mayúscula. Vienen de una etapa de cambios y en este nuevo semestre había esperanza de dominar la liga, aunque la realidad ha tenido muchas más trabas de lo esperado. Aunque están encaminados a clasificar a la liguilla en este Apertura 2026, aún deben terminar la tarea para matemáticamente asegurar su sitio entre los mejores 8.

¿Cuándo fue la última vez que los Rayados de Monterrey no clasificaron a la liguilla?

Aunque el club regiomontano ha tenido años siendo uno de los más competitivos y que generan expectativas por los futbolistas y entrenadores que llegan al equipo, ya acumulan casi 7 años sin levantar la Liga BBVA MX. Y su mal momento llegó a un límite cuando en el Clausura 2026 se quedaron sin fiesta grande, tras una década sin ausentarse.

La realidad es que dicho torneo fue un final para la etapa llena de bombazos en fichajes… pero sin resultados en las vitrinas. El equipo terminó en la posición 13, tras la suma de 18 puntos (a 7 unidades del último clasificado). Eso significó que incluso el Tato Noriega saliera de la institución y se apostara por el proyecto con Matías Almeyda y Dennis te Kloese.

Pero como se comentó, se acumularon casi 10 años con los Rayados de Monterrey como parte importante de la fiesta grande del futbol nacional. En aquel Apertura 2016 terminaron en la novena posición, solo con un punto menos que los últimos clasificados. Entonces, llegan a la Fecha 17 del Apertura 2026 con la clara misión de evitar una catástrofe repitiendo torneo sin meterse entre los 8 mejores de la liga.

¿Qué necesitan los Rayados de Monterrey para clasificar a la liguilla del Apertura 2026?

Se debe indicar que los pupilos de Matías Almeyda tienen el destino en sus manos. Por ello, este es el panorama, tomando en cuenta que el primer criterio de desempate - en este caso - para clasificarse es la diferencia de goles registrada en el Apertura 2026.