¿Cuánto ha pasado? La última liguilla sin Tigres y Rayados de Monterrey

Una liguilla del futbol mexicano parece no tener tanto sabor sin los clubes de Nuevo León; Rayados de Monterrey y sobretodo los Tigres de la UANL nos tienen acostumbrados a estar en la fase final cada semestre, sin embargo, el Torneo Apertura 2026 no ha sido del todo bueno para ambos clubes. Desde el Torneo Clausura 2014, todas las liguillas hasta la fecha han tenido por lo menos a un representante de suelo regiomontano, en unas semanas, se podría repetir la historia.

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La caída de la Pandilla en casa ante las Chivas del Guadalajara y el empate de los Tigres en el estadio de los Pumas de la UNAM ha dejado mal parados a ambos conjuntos. De momento, la Pandilla se encuentra en la séptima posición con 20 unidades a espera de lo que haga Gallos Blancos y los Xolos de Tijuana en sus respectivos compromisos (ambos con un triunfo empatan en puntos a Monterrey.

El caso de los Tigres es más complicado, con 15 unidades se encuentra en la décimo cuarta posición de la general y ni siquiera un triunfo en la siguiente jornada los pone en los ocho primeros. Por sí fuera poco, se tendrán que ver las caras con Pachuca, Cruz Azul y América en las últimas tres jornadas de la fase regular.

Partidos restantes de Rayados

Sábado 31 de octubre — Monterrey vs Tijuana (Xolos)

Estadio BBVA (local). Horario ~20:00-21:00 hrs. (Jornada 15)



Sábado 7 de noviembre — Toluca vs Monterrey

Estadio Nemesio Díez (visitante). Horario ~20:00 hrs. (Jornada 16)



Sábado 14 de noviembre — Querétaro vs Monterrey

Estadio Corregidora (partido pendiente reprogramado de la Jornada 7)



Sábado 21 de noviembre — Pumas vs Monterrey

Estadio Olímpico Universitario (visitante)

Partidos restantes de Tigres

Sábado 31 de octubre — Pachuca vs Tigres

Estadio Hidalgo (visitante). 17:00 hrs. (Jornada 15)



Sábado 7 de noviembre — Tigres vs Cruz Azul

Estadio Universitario (local). (Jornada 16)



Sábado 21 de noviembre — Tigres vs América

Estadio Universitario (local). Horario ~20:00 hrs.

Finalmente, si el cuadro de la UANL logra sacar tres victorias llegaría hasta 24 puntos en la clasificación general y como dato, el Club América se metió como octavo general en el pasado certamen del Torneo Clausura 2026 con 25 puntos.