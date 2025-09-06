¿Contra quién juegan los Pumas este viernes en CU?

La temporada 2025 de la Liga Mayor de la ONEFA inicia este viernes 5 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario, cuando Pumas CU reciba a los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla.

Para el conjunto universitario, entrenado por el head coach Julio Nava, el encuentro marca el comienzo de un nuevo intento por conquistar un título, que no obtienen desde el 2017. En la campaña anterior, los Pumas alcanzaron las semifinales, ronda en la que fueron eliminados por los Borregos del Tec de Monterrey —a la postre, campeones— con marcador de 49-9.

Van por el campeonato

Tras aquella derrota, Nava implementó un plan de trabajo basado en esquemas utilizados en la NFL y la NCAA, con la encomienda de buscar el campeonato. Entre los referentes del equipo, destaca el corredor Esteban Espinosa, nombrado capitán para esta temporada. Se trata del tercer jugador en esa posición que recibe dicha distinción en los últimos 27 años.

Durante la presentación del equipo, Espinosa declaró: “Nuestra mentalidad es ser campeones nacionales. Este año es especial, y mi objetivo es darle todo a la universidad. Nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos este año y es regresar lo que le pertenece a la universidad, un trofeo”.

Estrellas presentes

Otra figura a seguir será Andrea Martínez, pateadora que afronta su último año en la Liga Mayor y que en 2022 se convirtió en la primera mujer en disputar un partido oficial en esta categoría.

En la banca rival estará Raúl Rivera, ahora entrenador en jefe de los Aztecas, como antes lo fue de Pumas CU. Su regreso al Olímpico Universitario añade un componente institucional a este partido, uno de los más esperados de la jornada inaugural. El kickoff está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

