¿El próximo crack de la Selección Mexicana? FIFA destaca a canterano de Chivas

La Selección Mexicana Sub-17 se encuentra en la República Checa afinando detalles en su preparación para la Copa del Mundo de la categoría, que se celebrará en Qatar a partir de noviembre de este año. México, campeón en 2005 y 2011, busca recuperar su lugar en la élite juvenil, y la FIFA ha puesto los reflectores en una de las grandes promesas del futbol mexicano: Gael García Ortega, canterano de Chivas. Con apenas 17 años recién cumplidos, el joven mediocampista, apodado “Galleta”, ha sido destacado en el portal oficial de FIFA como un elemento a seguir en el torneo.

García Ortega, originario de Guadalajara, ha mostrado un ascenso importante en las fuerzas básicas rojiblancas. Su talento lo llevó a participar en la pretemporada del primer equipo de Chivas bajo la dirección de Gabriel Milito, enfrentándose a jugadores de mayor experiencia. “Creo que ha sido mi dedicación y la forma en que he trabajado. Desde pequeño tenía mis metas claras. También mi personalidad: soy alguien que siempre quiere más y que aparece en los momentos difíciles”, declaró el joven a FIFA, reflejando la mentalidad que lo ha llevado a competir con futbolistas de mayor edad.

García, la joya del futuro

Sobre la presión de representar a un país con dos títulos mundiales en la categoría, García se mostró tranquilo: “Sabemos que es una gran responsabilidad, pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro. No tratamos de sentir ninguna presión. Al contrario, vivimos el día a día, trabajamos y competimos”. Esta mentalidad será clave en la gira de preparación, donde México enfrentará a Turquía este viernes y a la República Checa el domingo, duelos que servirán para medir el nivel del equipo. El primer juego terminó con derrota de 3-2 ante Eslovaquia.

Así será el grupo de México en el Mundial

En el Mundial Sub-17, México compartirá grupo con Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza, un reto exigente para el combinado azteca. Con jugadores como García Ortega, el equipo de Carlos Cariño sueña con repetir las hazañas del pasado. La afición rojiblanca y mexicana tiene en “Galleta” una esperanza para brillar en Qatar y seguir forjando el legado de Chivas en el futbol internacional.

