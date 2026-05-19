OFICIAL: Comisión Disciplinaria confirma UN SUSPENDIDO en plena semana de la final Pumas vs Cruz Azul del Clausura 2026

La Comisión Disciplinaria de la FMF confirmó en sus redes sociales a un suspendido en plena semana de la final Pumas vs Cruz Azul del Clausura 2026. La sanción se da tras las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Dos juegos de suspensión pero no le afectan a Pumas y Cruz Azul

La sanción no le afecta al conjunto de Pumas ni de Cruz Azul para disputar la gran final pues el afectado es parte del Cuerpo Técnico del conjunto de Chivas,

La persona que tendrá que cumplir la sanción de dos juegos suspendido es Leandro Ignacio Ávila. Auxiliar de Gabriel Milito que se fue expulsado en el juego de vuelta de Chivas vs Cruz Azul.

88' Leandro Ávila, auxiliar de Gabriel Milito, expulsado. pic.twitter.com/CLASrdna6P — CHIVAS (@Chivas) May 17, 2026

El motivo de su expulsión es por haber abandonado el área técnica de forma deliberada para mostrar su desacuerdo con los árbitros o proceder de fomr aprovocativa o exaltada. Con su actitud fue expulsado y recibió la sanción de un juego de suspensión,

"Abandonar el área técnica de forma deliberada para mostrar su desacuerdo o protestar a uno de los árbitros o proceder de forma provocativa o exaltada (Expulsión)

Partidos de Suspensión: 1".

Pero no fue todo, al ver la roja, retrasó su salida del terreno de juego por lo que también recibió un partido de suspensión.

"Retrasar su salida del terreno de juego y/o de la cancha cuando hubiese sido expulsado.

Partidos de Suspensión: 1".

Con las dos sanciones, el auxiliar no podrá estar para los primeros dos partidos de Chivas para el Apertura 2026.