Es oficial: conoce los combates de La Velada del Año 6 de Ibai

La espera terminó. La Velada del Año 6, el espectáculo de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos, ya tiene cartelera confirmada y promete convertirse en uno de los eventos más vistos del año en internet. Como en ediciones anteriores, el show reunirá a algunos de los streamers e influencers más populares del mundo hispanohablante en una noche que mezcla deporte, entretenimiento y música en vivo.

🥊🔥 Rivers regresará al ring en La Velada del Año VI.



Su rival será Roro.



El combate ya está confirmado… y promete ser uno de los más esperados. 👀#LaVeladaVI #Rivers #StreamingBoxing pic.twitter.com/gkjczM2UsR — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) March 9, 2026

La sexta edición del evento se celebrará el 26 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja, uno de los recintos más grandes del país. Desde ahí se transmitirá completamente gratis a través del canal de Twitch, youtube y tiktok de Ibai, donde se espera una audiencia de millones de espectadores simultáneos, superando incluso los récords establecidos en ediciones anteriores.

Uno de los puntos más destacados de la cartelera es la presencia de creadores mexicanos. Samy Rivers y Natalia MX representarán a México en el ring. Rivers se enfrentará a Roro Bueno, mientras que Natalia MX se medirá ante Clerss, en dos combates que prometen generar mucha conversación entre las comunidades de Latinoamérica y España.

🥊🔥 Evento principal confirmado.@illojuan vs @TheGrefg

El main event de La Velada del Año promete romper internet.

Dos gigantes del streaming… un solo ganador. 👀🔥#LaVeladaVI #IlloJuan #TheGrefg pic.twitter.com/2vT2Vsp3DK — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) March 9, 2026

El evento principal de la noche enfrentará a dos gigantes del streaming: IlloJuan contra TheGrefg, un combate que muchos fans consideran uno de los más esperados en la historia del evento.

Cartelera completa de La Velada del Año VI



Edu Aguirre vs Gastón Edul

vs Fabiana Sevillano vs La Parce

vs Clerss vs Natalia MX

vs Lit Killah vs Kidd Keo

vs Alondrissa vs Angie Velasco

vs Gero Arias vs Viruzz

vs Samy Rivers vs Roro Bueno

vs Marta Díaz vs Tatiana Kaer

vs YoSoyPlex vs Fernanfloo

vs Evento principal: IlloJuan vs TheGrefg

Desde su primera edición en 2021, La Velada del Año ha evolucionado de un experimento entre streamers a un fenómeno global del entretenimiento digital. Cada nueva entrega rompe récords de audiencia y demuestra cómo el mundo del streaming puede fusionarse con el deporte para crear espectáculos masivos.

Con diez combates confirmados, invitados musicales y millones de espectadores listos para conectarse, La Velada del Año VI promete ser una de las noches más grandes en la historia del streaming