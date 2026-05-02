Cómo y dónde ver GRATIS y EN VIVO el Toluca vs Pachuca de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026

El 'Infierno' se viste de gala para recibir al bicampeón del futbol mexicano en la liguilla del Torneo Clausura 2026. Los Diablos Rojos harán su presentación en casa cuando enfrenten a los Tuzos del Pachuca en la ida de los cuartos de final en el presente semestre. Este choque de trenes lo podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes.

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Como ya es costumbre, TV Azteca Deportes tiene la mejor oferta de eventos deportivos y para la fase final del Clausura 2026 no será la excepción. Será este domingo 3 de mayo en punto de las 7:00 pm cuando el Toluca reciba al Pachuca en el Nemesio Diez y podrás disfrutarlo totalmente GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca Siete, Azteca Deportes Network, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

Doble cartelera en liguilla

Por si fuera poco, este sábado 2 de mayo también tendremos el enfrentamiento entre los Tigres de la UANL y las Chivas del Guadalajara desde el 'Volcán' en punto de las 6:50 pm. Los pupilos de Guido Pizarro buscarán sacar un buen resultado en casa y concretar su pase a semifinales en suelo tapatío.

Asimismo, podrás disfrutar este juego por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, Azteca Deportes Network y la página de aztecadeportes.com.