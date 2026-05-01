ÚLTIMA HORA: Chivas perdería a otra de sus figuras por lesión previo a su partido ante Tigres

Graves problemas los que enfrentan las Chivas previo a su partido de la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 ante los Tigres, ya que además de las bajas de seleccionados nacionales, ahora también se suma una nueva ausencia por lesión.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Los 2 equipos de Europa que quieren fichar a Brian Gutiérrez de Chivas

Zurdo Ramírez, confiado y sin presión: “Soy el campeón y lo voy a demostrar”

Hugo Camberos no estará en el partido ante Tigres por lesión

A la baja de Daniel Aguirre por lesión también se sumará la ausencia de Hugo Camberos para el compromiso ante los Tigres, luego de que el jugador del Rebaño sufriera una sobrecarga muscular.

Camberos no está totalmente descartado para el encuentro e incluso se espera que haga el viaje a Monterrey; sin embargo, su participación en el encuentro podría ser limitada para evitar que el atacante se lesione gravemente.

Sin embargo, esta molestia condicionaría a Gabriel Milito que tendrá que afrontar el encuentro ante los Tigres con las ausencias de los cinco jugadores que fueron llamados a la concentración de la Selección Mexicana por Javier Aguirre con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cabe recordar que Daniel Aguirre se lesionó durante el partido de la última jornada del Clausura 2026 ante Tijuana y en el mejor de los escenarios podría volver en una hipotética Final para el Rebaño.

Hugo Camberos dejaría Chivas para llegar a Brujas|@camberos.58

Bajas de Chivas para el juego ante Tigres

Bajas de Selección:



Raúl 'Tala' Rangel

Luis Romo

Brian Gutiérrez

Roberto 'Piojo' Alvarado

Armando 'Hormiga' González

Bajas por lesión:



Daniel Aguirre

Posible baja por lesión:



Hugo Camberos

Te puede interesar: Este será el resultado del Atlas vs Cruz Azul, partido de la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, según la IA