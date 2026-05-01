Cómo y dónde ver el Tigres vs Chivas de los cuartos de final de ida del Clausura 2026

Semana de liguilla del Torneo Clausura 2026 y la podrás disfrutar por TV Azteca Deportes. El espectacular 'Volcán' abrirá nuevamente sus puertas para recibir el partido de ida de los cuartos de final entre los Tigres de la UANL y las Chivas del Guadalajara. Los pupilos de Guido Pizarro terminaron la fase regular como séptimo lugar con buenas sensaciones, mientras que, el Rebaño Sagrado comandado por Gabriel Milito perdió de último minuto el liderato general con los Pumas de la UNAM.

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Este choque de titanes lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS este sábado 2 de mayo en punto de las 7:00 pm por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, Azteca Deportes Network, la APP de TV Azteca Deportes o la página de aztecadeportes.com con el mejor equipo de transmisión deportiva de todo el país.

Goleada felina ante Chivas

Apenas hace unos días, específicamente el 11 de abril, el club regiomontano goleó 4-1 al equipo tapatío en una sinfonía felina ante el que en ese entonces era el líder de la clasificación general. Con este antecedente, Pizarro tratará de sacar un resultado similar y viajar a Guadalajara más tranquilo en busca de cerrar la eliminatoria.

Cabe recordar que, Milito no contará con varias de sus estrellas para este compromiso por su llamado a Selección Mexicana. Son cinco tapatíos los que fueron convocados por Javier Aguirre; Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y el flamante delantero; Armando González que no jugarían la serie contra Tigres, por lo que, el estratega argentino tendrá que echar mano de su banquillo.