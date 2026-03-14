¿Cómo y dónde ver el Tigres vs Querétaro de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026?

Los partidos de local de los Tigres UANL se ven por TV Azteca Deportes, el cuadro regiomontano recibirá en el pletórico 'Volcán' a los Gallos Blancos de Querétaro este domingo 15 de marzo en partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 en punto de las 5:00 pm. El cuadro comandado por Guido Pizarro viene de llevarse el clásico regiomontano en liga ante Rayados de Monterrey y buscará un triunfo más que los mantenga en zona de liguilla.

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Este cotejo lo podrás disfrutar totalmente GRATIS y EN VIVO este domingo 15 de marzo a las 5:00 pm por la señal de A+, TV Azteca Deportes Network, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. Sintoniza al mejor equipo de transmisión deportiva en este compromiso de los 'felinos' ante un club queretano que buscará dar la sorpresa de la fecha.

¿Cómo llega Tigres?

El club regiomontano tiene 16 unidades tras 10 jornadas disputadas y llega con un envión anímico en el torneo liguero tras derrotar de último minuto a los Rayados de Monterrey con un soberbio gol de André Pierre Gignac. Por otro lado, Tigres cayó a media semana 0-3 ante el Cincinnati FC en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup y querrán recuperar sensaciones en casa con su afición.

¿Cómo llega Querétaro?

Los Gallos Blancos son penúltimos de la tabla general con seis unidades y en su último cotejo fue derrotado por las Águilas del América 2-1 en La Corregidora. Un mal resultado en suelo 'tigre' podría acabar con sus aspiraciones de meterse a la liguilla del Torneo Clausura 2026.