La millonaria cantidad que perdería Portugal por ausencia de Cristiano Ronaldo vs México

Aún no se conoce si Cristiano Ronaldo podrá ser convocador por Portugal para enfrentar a México en el encuentro amistoso de la fecha FIFA de marzo pero un medio lusitano ha confirmado que la selección podría perder un bono significativo si es que CR7 no puede asistir al encuento.

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Faltan 1️⃣4️⃣ días.#LaHistoriaSigue pic.twitter.com/1tlMDzcoLe — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) March 14, 2026

El medio Correio da Manhã informó en su página web que la cantidad de dinero que se llevaría la Federación Portuguesa por los encuentros ante México y Estados Unidos reduciría si Cristiano Ronaldo no puede ser convocado.

Correio da Manhã destacó que podría perder hasta un 20% de la cifra que habrían acordado para poder disputar los encuentros amistosos.

"La remuneración que recibirá la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) por los partidos de preparación en México y Estados Unidos se verá reducida hasta en un 20% si no se cuenta con la presencia del capitán por lesión".

Si bien, no se ha revelado la cantidad que recibirá la Federación Portuguesa por disputar los dos encuentros, rumores en redes sociales señalan que por partido podría recibir la Selección cerca de un millon de dólares, por lo que si CR7 no puede ser convocado, podrían perder el 20% de los dos millones de dólares que recibirían por ambos juegos amistosos.

Fecha en la que revelan la convocatoria de Portugal para enfrentar a México

El medio Record de Portugal informó en su sitio web que el entrenador Roberto Martínez, anunciará la lista de convocados para el encuentro ante México el siguiente viernes 20 de marzo del 2026.

La hora en la que darán a conocer la noticia es en punto de las 6:30 am tiempo del centro de México pues el entrenador tendrá una conferencia de prensa a las 12:30 horas tiempo en la Ciudad del Fútbol de Oeiras.

Esa será la fecha exacta en la que se conocerá si CR7 podrá viajar a México. Aunque, podría darse a conocer desde antes si es que el jugador, la selección o su equipo dan a conocer la gravedad de su lesión o como va en su recuperación.