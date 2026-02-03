¿Cómo entender el patinaje artistico, deporte de Donovan Carrillo, el mexicano que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026?

Donovan Carrillo está listo para hacer historia en los Juegos Olímpicos de invierno 2026. La meta es clara, hacer historia en Milano-Cortina y acercarse lo más posible a las preseas. El patinador artístico mexicano arribó a suelo italiano en busca de un hito y acá te dejamos todo lo que tienes que saber de su participación.

Carrillo participará en la disciplina de patinaje artístico individual masculino el cual consiste según la página oficial de los Juegos Olímpicos en:



Un programa corto con elementos técnicos obligatorios, y un programa libre con elementos técnicos obligatorios pero una mayor libertad en la ejecución.



Ambos programas se realizan al ritmo de la música elegida por los propios patinadores.



Las puntuaciones de cada disciplina de competición son decididas por un jurado compuesto por dos especialistas técnicos y un controlador técnico, que determina el nivel de ejecución de los elementos técnicos realizados por cada patinador. La calidad de la ejecución y otros elementos artísticos, como la interpretación, son decididos por un panel de nueve jueces.



La suma de las puntuaciones determina el ganador al final de las dos rondas.

Con el sueño intacto

A través de las redes sociales, el Comité Olímpico Mexicano subió unas fotos de Carrillo ya instalado en Milán con el siguiente mensaje: ''Donovan Carrillo ya está en la sede olímpica Con el corazón firme, la mirada al frente y el sueño intacto, listo para escribir la segunda parte de su historia en #MilanoCortina2026.'', destacó la cuenta oficial del COM.

Cabe destacar que, la participación del mexicano está estipulada para el 10 de febrero, cuando de inicio el programa corto a las 06:00 horas del centro de México. En caso de avanzar, el programa libre se llevará a cabo el 12 de este mismo mes en un horario por definir.