¿Cómo le fue a los mexicanos en Europa este fin de semana?

La jornada europea dejó actuaciones destacadas para varios representantes aztecas que nos representan en el Viejo Continente. En Grecia, Orbelín Pineda volvió a ser héroe del AEK Atenas al anotar el gol de la victoria ante el OFI Creta, su segunda diana al hilo en partido de liga que mantiene al equipo en la pelea por el título.

Desde Turquía, Edson Álvarez ratificó su importancia en el Fenerbahce. El mediocampista disputó 85 minutos en el triunfo 4-2 ante el Kayserispor, creando 4 oportunidades de gol y realizando 5 recuperaciones en otra exhibición de solidez, el capitán de la Selección Azteca tiene continuidad.

Guillermo Ochoa finalmente pudo celebrar una victoria sin goles en contra. Su AEL Limassol goleó 3-0 al último lugar de la liga chipriota, aunque el mérito del arquero fue relativo ante un rival de escasa potencia ofensiva.

No todos tuvieron jornadas positivas. Raúl Jiménez volvió a no aparecer en la derrota del Fulham ante el Everton, sumando apenas 58 minutos en su décimo partido sin marcar en la Premier League.

Johan Vásquez completó los 90 minutos en el empate del Genoa ante la Fiorentina, aunque su equipo sigue en puestos de descenso. Mientras tanto, Santiago Giménez y César Huerta permanecieron en la enfermería, ausentes en sus respectivos compromisos.

Un fin de semana de contrastes para la legión mexicana, donde Pineda y Álvarez demuestran su consolidación europea, mientras otros luchan por encontrar su mejor versión.

