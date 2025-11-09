¡Adiós Liguilla! ¿Cuánto tiempo estaría fuera Kevin Mier si se confirma fractura de tibia?

La lesión que sufre el portero colombiano Kevin Mier podría dejarlo fuera de la Liguilla y no solo eso podría tener un tiempo de recuperación de varios meses si se confirma que tiene una fractura de tibia.

El portero de Cruz Azul sufrió una aparatosa lesión en el partido ante Pumas, tras una fuerte entrada del mediocampista panameño Adalberto “Coco” Carrasquilla. Aunque aún no hay parte médico oficial, los primeros reportes apuntan a una posible fractura, lo que podría dejarlo fuera de actividad por un periodo prolongado.

¿Cuánto es el tiempo de recuperación de una fractura de tibia?

De confirmarse la fractura, Mier estaría fuera entre 8 y 16 semanas, dependiendo del tipo y gravedad de la lesión. En casos simples, donde el hueso no se desplaza, la recuperación puede tomar de 2 a 3 meses con inmovilización y fisioterapia. Sin embargo, si se trata de una fractura compuesta o con desplazamiento, el tiempo se extiende hasta 4 o 5 meses, especialmente si requiere intervención quirúrgica.

Para un portero profesional, el proceso de rehabilitación es aún más exigente. No solo se trata de sanar el hueso, sino de recuperar fuerza, movilidad y confianza para volver a competir al máximo nivel. En ese sentido, la participación de Kevin Mier en la Liguilla del Apertura 2025 está prácticamente descartada si se confirma una fractura.

¿Qué hará Cruz Azul sobre si se confirma la fractura en Kevin Mier?

Cruz Azul analiza presentar una queja formal ante la Comisión Disciplinaria de la Liga MX para solicitar la inhabilitación de Carrasquilla, bajo el argumento de que la entrada fue antideportiva y causó una lesión grave.

Según el reglamento, si se confirma que Mier estará fuera por un periodo prolongado, la Comisión puede suspender al jugador agresor por el mismo tiempo que dure la recuperación del lesionado. Este procedimiento requiere evidencia médica, video de la jugada y una solicitud formal del club afectado.

Mientras tanto, Nicolas Larcamón y jugadores esperan el diagnóstico definitivo, pero el panorama no es alentador. Mier salió del estadio sin poder apoyar la pierna, y las imágenes muestran una inflamación severa en la zona de impacto.

