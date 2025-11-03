¿Cómo le fue a los mexicanos en Europa en la primera jornada de noviembre?

El fin de semana dejó un balance diverso para la legión azteca en el Viejo Continente, con momentos de gloria y algunas complicaciones que reflejan las distintas realidades que viven nuestros representantes en la elite del futbol.

En Grecia, Orbelín Pineda emergió como el héroe del AEK de Atenas al anotar el gol de la victoria en tiempo extra ante el Panetolikos. Su oportuna intervención le dio tres puntos cruciales al equipo para mantener el tercer lugar, confirmando su importancia en el mediocampo del conjunto heleno.

Es momento de ir a la Premier League, que vio el rencuentro entre Raúl Jiménez y el Wolverhampton. El atacante ahora defendiendo los colores del Fulham, brindó una asistencia en la goleada 3-0 sobre los Wolves, demostrando que aún mantiene su calidad en el futbol inglés.

Edson Álvarez se afianza en el Fenerbahce

Desde Turquía, Edson Álvarez sigue consolidándose como pilar del Fenerbahce. El mediocampista completó los 90 minutos en la remontada 3-2 ante el Besiktas, liderando el encuentro con 122 toques y mostrando su carácter en el clásico local.

No todas fueron buenas noticias. Santiago Giménez permaneció no formó parte de la convocatoria del Milan mientras se recupera de sus molestias físicas. Por otro lado Johan Vásquez enfrenta incertidumbre en el Genoa tras la salida de su técnico, Patrick Vieira previo a su duelo ante el Sassuolo.

Guillermo Ochoa regresó a la normalidad y volvió al camino de la derrota con el AEL Limassol en Chipre tras caer por la mínima ante el Pafos y así seguir en la parte media baja de la tabla de posiciones.

El cierre lo puso el joven Heriberto Jurado, quien sumó minutos con el Cercle Brugge en Bélgica aunque sin poder evitar la derrota de su equipo.

Un fin de semana que demuestra que el camino en Europa rara vez es lineal, pero donde cada mexicano sigue luchando por dejar su huella en la elite del futbol europeo.

