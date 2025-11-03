¡NO ES BROMA! Vinícius buscaría salir del Real Madrid

El futuro de Vinícius Junior en el Real Madrid se encuentra en la cuerda floja. De acuerdo con información de diferentes medios, el extremo brasileño estaría evaluando seriamente abandonar el club merengue el próximo verano, y fichar por el PSG, actual campeón de la Champions League como su destino soñado.

Detrás de esta posible salida se encontrarían dos factores clave. Por un lado, la llegada de Kylian Mbappé ha relegado al sudamericano a segundo plano en la jerarquía ofensiva del equipo. Por otro, su relación con el técnico Xabi Alonso habría sufrido un notable deterioro, especialmente tras su visible disgusto al ser sustituido en el reciente Clásico contra el Barcelona.

En París, Vinícius vería la oportunidad de convertirse nuevamente en el jugador estrella, un rol que ha perdido en Madrid ante el impresionante rendimiento del francés. Mbappé, con 15 goles en 11 partidos, ha acaparado el protagonismo que antes ostentaba el exjugador del Flamengo.

Para el Real Madrid, esta salida representaría un punto de inflexión. Aunque conservaría a su nueva estrella mediática, perdería a un jugador que fue clave en su última etapa exitosa. El PSG, por su parte, no dudaría en lanzar una oferta millonaria para reunir a Vinícius con el gran plantel con el que ya cuenta, formando una de las ofensivas más temibles de Europa.

Un capítulo que podría cerrarse solo tres años después de su consagración como leyenda merengue. El mundo del fútbol espera el próximo movimiento en un tablero donde Vinícius parece haber dejado de ser pieza imprescindible.

