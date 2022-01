‘Si no hubiera competencia interna, estaríamos j%did#s’ Pollo Briseño

El defensor del Rebaño Sagrado, Antonio ‘Pollo’ Briseño, habló en conferencia de prensa de la importancia de la competencia interna en el club.

Esto fue lo que dijo el defensor mexicano:

“Es espectacular la competencia interna. Si no hay, estamos jodidos. Creo que al final de cuentas hay grandes jugadores jóvenes,con experiencia que están peleando un puesto; para jugar esa posición (defensor) no hay edad.

Sabemos que es una posición (defensor) muy, entre comillas, muy estable, hay que ganársela día con día, no hay que regalar nada. Sabemos que los cuatro (defensores) tenemos mucha calidad y yo me siento con la capacidad de ser titular. Evidentemente no está en mi la decisión, está en el técnico. Donde esté yo voy a estar al máximo, voy a apoyar, voy a trabajar al doble y claro que si me llega toca jugar voy a tratar responder en la cancha para seguir el mismo.

Sabemos que aquí no hay titulares ni suplentes, todos tenemos la misma oportunidad de jugar. Por lo mismo, el técnico lo comenta, quien esté mejor va a jugar. No hay jerarquías, eso hace que todos los chavos tengan oportunidad y también los de experiencia no se sientan seguros. Es excelente que haya competencia y si no la hubiera, estuviéramos jodidos.

Esperamos seguir con eso y que todas las posiciones tuvieran el mismo problema.”

Chivas debutará ante Mazatlán en el Grita México Clausura BBVA MX 2022

El Rebaño Sagrado debutará en la Jornada 1 del Grita México Clausura BBVA MX 2022 el sábado 8 de enero, cuando reciba al cuadro cañonero del Mazatlán FC en punto de las 6:00pm, tiempo del Centro de México.