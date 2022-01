La respuesta del Pollo Briseño a Uriel Antuna

El vestidor y entorno de Chivas “siempre han respetado al compañero” señaló el defensor del Guadalajara, Antonio Briseño. Esto tras las declaraciones del ahora jugador de Cruz Azul, Uriel Antuna , quien mencionó que con los rojiblancos no se sintió arropado y que a la directiva tapatía le hace falta “proteger más al jugador”.

El defensa aseguró que el equipo siempre se ha mostrado y siempre se va a mostrar humilde. Es por eso que no entiende la declaración del ahora su excompañero, ya que considera que el club siempre se ha caracterizado por arropar al futbolista.

“Somos un equipo muy humilde, muy trabajador y que a veces nos pasamos de buena onda. Es un equipo que siempre ha respetado al compañero, tratar de ayudar en lo que se puede, y no escuché la declaración de Uriel, pero en lo personal, cuando yo llegué me sentí de la mejor manera. A los dos días ya tenía mensajes de mis compañeros que me invitaban a comer, cenar, y ha pasado lo mismo alrededor de todos los jugadores que han llegado. Somos puro mexicano y sabemos nuestras costumbres, lo que nos gusta y lo que no, y eso hace que el equipo y el vestidor sea muy bueno a comparación de otros” dijo el Pollo Briseño en conferencia de prensa.

Chivas sigue alistando el debut en el Clausura 2022 de la Liga BBVA MX que será el domingo contra Mazatlán en el Estadio Akron. El Rebaño Sagrado solo sumó a sus filas a Roberto Alvarado como refuerzo, y a pesar de que equipos como Tigres, Rayados y Cruz Azul tuvieron más incorporaciones, Guadalajara no se quedará atrás en la búsqueda del campeonato.

“La liga mexicana es muy competitiva y Chivas siempre debe estar ahí peleando el título. Tenemos que demostrar en la cancha, sacarlo partido a partido porque ahí es donde se construyen los candidatos al título, proponiendo, jugando bien y tratando de ser una defensa sólida. Lo vimos el torneo pasado, entre más sólida de la defensa más candidato eres al título y Chivas siempre tiene que ser candidato al título porque lo exige la historia y lo exige la afición” mencionó el zaguero.

Briseño, canterano de los Rojinegros del Atlas, no quiso opinar respecto al título obtenido por La Academia en diciembre pasado.

“Lo único que te puedo decir es que hoy más que nunca quiero ser campeón con Chivas, ya este torneo, porque tengo orgullo, hoy más que nunca quiero ser campeón con este club y demostrar la grandeza del equipo” finalizó el defensor que disputó 15 de los 18 partidos de Guadalajara el torneo pasado.

