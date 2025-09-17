¿Máxima exigencia? El COMPLICADO calendario de Tigres en septiembre

El conjunto de Tigres tendrá un cierre bastante apretado y con gran exigencia física para sus futbolistas pues tendrán que disputar cuatro partidos en solo doce días.

¡Partidazo en el Volcán! Tigres vs León Jornada 8 | Goles, polémicas y momentos épicos | Apertura 2025

Los cuatro rivales de Tigres en tan solo 12 días



Los felinos se enfrentarán a Chivas, Pumas, Atlas y Querétaro en un lapso de 12 días. Los jugadores de Tigres tendrán una carga importante de partidos que tendrá que cuidar Guido Pizarro para que no se lesione algún futbolista.



Chivas vs Tigres Jornada 1 del Apertura 2025 en el Estadio Akron miércoles 17 de septiembre del 2025

Jornada 1 del miércoles 17 de septiembre del 2025 Pumas vs Tigres Jornada 9 del Apertura 2025 en el Estadio Olímpico Universitario sábado 20 de septiembre del 2025

Jornada 9 del sábado 20 de septiembre del 2025 Tigres vs Atlas Jornada 10 del Apertura 2025 en el estadio Volcán miércoles 24 de septiembre del 2025

Jornada 10 del miércoles 24 de septiembre del 2025 Querétaro vs Tigres Jornada 11 del Apertura 2025 en el Estadio la Corregidora domingo 28 de septiembre del 2025.

Una desventaja importante que tendrá el equipo universitario es que disputará tres juegos de visitante, por lo que no solo tendrán el desgaste de los juegos con poco descanso, sino también de los traslados a las ciudades.

Pizarro tendrá que ser cuidadoso con las cargas a sus futbolistas pues apenas sufrió la baja de Gignac que no podrá tener minutos ante Chivas .

El motivo por el que Tigres tendrá 4 juegos en 12 días

Tigres tendrá que disputar todos estos juegos en tan solo 12 días pues su partido de la Jornada 1 ante Chivas esta pendiente. El Rebaño pidió posponerlo luego de que no estuviera listo el Akron para recibir el encuentro.

Es por eso que se le han acumulado más encuentros y ahora los futbolistas podrían tener un desgaste bastante considerable.