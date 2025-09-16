¡ÚLTIMA HORA! Tigres sufre BAJA para enfrentar a Chivas en el Apertura 2025

Malas noticias para Tigres. Luego del empate sin goles ante el Club León, el equipo dirigido por Guido Pizarro presenta una sensible baja para encarar el juego pendiente contra Chivas, mismo que se disputa este 17 de septiembre en la cancha del Estadio Akron.

Gignac es baja de Tigres para visitar a Chivas

Mediante redes sociales, la escuadra de ‘La U de Nuevo León’ dio a conocer que su delantero, André-Pierre Gignac, no va a estar disponible debido a que presenta un golpe en la rodilla derecha, motivo por el que su reincorporación al trabajo con el resto del plantel queda sujeta a la evolución que tenga el delantero francés.

En la presente campaña de la Liga BBVA MX, el Torneo Apertura 2025, André-Pierre Giganc solo ha podido disputar 115 minutos de juego en cuatro partidos, pues las lesiones a los 39 años de edad, no han dejado al histórico goleador de Tigres.

A pesar de no ser semana de fecha doble, Tigres visita a Chivas este miércoles debido a que tienen pendiente el partido de la Jornada 1, mismo que no se pudo disputar en tiempo y forma debido a que la cancha del Estadio Akron estaba recibiendo trabajos rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Comandados por Guido Pizarro, Tigres encara el partido con una marca positiva en calidad de visitantes, pues en el certamen en curso el equipo de la UANL tiene marca de dos victorias y un empate jugando en territorio ajeno. Por su parte, el Club Deportivo Guadalajara registra un triunfo y dos derrotas ante su gente.

