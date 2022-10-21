Todo listo para la final de la LNBP entre Astros y Abejas

Se definió la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de la Temporada 2022 en la que Astros de Jalisco buscará redimir su resultado de la campaña pasada, mientras que las Abejas de León disputarán la primera final en la historia.

Previo a la serie que definirá al campeón, se celebró una conferencia de prensa que contó con la presencia de Sergio Ganem, presidente de la LNBP; Alonso Izaguirre, comisionado; Alejandro Marcocchio, presidente de Abejas; y los entrenadores de ambos equipos: Pablo García y Sergio Valdeolmillos. No se contó con la presencia del presidente de los Astros por una sanción que lo mantendrá alejado de cualquier evento de la liga durante medio año.

Esta será la primera vez que el equipo del Bajío dispute una instancia final, mérito que reconoció el entrenador rival “no es casualidad que estén aquí, este año, de forma fugaz, han conseguido estar en la final de la liga de forma absoluta y rotunda”, comentó respecto a la barrida que le dieron las Abejas a Dorados en la Final de Zona.

Por el lado contrario, el mismo García reconoció que llegará a la serie con una supuesta desventaja, “nosotros somos los underdogs, no hemos sido favoritos. Pero ahí estamos, molestando, compitiendo. El enfrentarse a la primera final con excelentes jugadores me da mucha seguridad para afrontarla”, declaró el entrenador de las Abejas.

Te puede interesar: Selección Mexicana anuncia prelista para la quinta ventana del Mundial

El equipo verde, ha tenido una semana de descanso después de imponerse cuatro juegos a cero a su rival de zona, por lo que, a la final, el equipo llegará con días extra de descanso. Mientras que los de Jalisco, tendrán tan sólo tres días antes del primer partido que recibirán.

La LNBP y la violencia

En el juego cinco y seis de la final de zona entre Astros y Mineros se desataron conatos de bronca, mismos que ya fueron atendidos por las directivas; tendrán protocolos de seguridad en los recintos para mantener un ambiente familiar. “La liga es por y para todos”, comentó Ganem, presidente de la LNBP.

También, Sergio Valdeolmillos, entrenador de los tapatíos, se unió a la causa: “yo asumo el compromiso como entrenador de que la afición de Guadalajara se porte como corresponde y que nosotros seamos los que lleven la iniciativa de fomentar que esto sea una fiesta”, declaró el español.

Te puede interesar: Jugador de la selección argentina se cambia al basquetbol

