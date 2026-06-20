CONFIRMADO: América busca un delantero MUNDIALISTA para reforzar su ataque para el Apertura 2026

El Club América está muy atento a la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialmente a lo que haga Kevin Rodríguez de la Selección de Ecuador. El ariete sudamericano estaría en las opciones de las Águilas para reforzar la ofensiva azulcrema de cara al Torneo Apertura 2026, aunque, la transacción no pinta nada sencilla.

De acuerdo a información de la página Águilas Monumental, Rodríguez sería pedido expreso de Guillermo Almada para el próximo semestre y ya habría contacto con el representante del ofensivo ecuatoriano. Cabe destacar que, Rodríguez es el delantero del Union St Gilloise en la Liga de Bélgica y tiene contrato hasta el verano de 2027 con dicho club. Por ello, sí América quiere hacerse de sus servicios tendría que poner una oferta cercana a los seis millones de dólares para concretar la operación.

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Números en la Jupiler Pro League

El ex jugador de Independiente del Valle registró ocho goles y una asistencia en la fase regular de la liga de Bélgica, mientras que, en la fase final se despechó con dos anotaciones y un pase de gol en 10 encuentros disputados. Luce complicado el panorama de las Águilas para este fichaje, ya que, el Union St Gilloise disputará competiciones europeas la próxima campaña.

Algo que tampoco está a favor del club de Coapa es el tema de minutos, Rodríguez tiene la titularidad completa como delantero centro en el equipo belga y es pieza fundamental en el esquema del estratega David Hubert. Finalmente, todo esto es un rumor del mercado de transferencias y será cuestión de tiempo para ver si Kevin termina en la Liga MX o no.